¿Yeso en los guantes? Antonio Margarito recuerda el vendaje que lo ‘noqueó’

Con un récord de 41 victorias y sólo ocho derrotas, el pugilista Antonio Margarito dejó huella en una carrera de 23 años arriba del cuadrilátero.

Aunque es un récord plausible, Margarito es recordado por las controversias a la hora de ponerse los guantes por un supuesto vendaje ilegal, algo que le costó una suspensión de un año completo.

A 13 años de distancia, Margarito habló de la controversia de 2009, cuando previo a una pelea que perdió por nocaut ante el estadounidense Shane Mosley, se le descubrió una especie de yeso en el vendaje, algo totalmente ilegal.

Aunado a los reclamos de boxeadores como los del puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, su licencia se suspendió por un año junto a su entrenador, Javier Capetillo.

“Gente que no sabe (sobre el yeso en el vendaje) y me afectó mucho porque no peleé por un año, pasado de un año. Me castigaron, pero no hubo nada de vendaje, no se peleó con ese mentado vendaje”, dijo en entrevista con Los Ángeles Times.