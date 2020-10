‘Yo no volé penal’; Delgadillo ‘hace un César Ramos’ y responde a exjugador de Cruz Azul por final de 2013

CDMX.- El exárbitro Paul Delgadillo aplicó un ‘César Ramos’ y señaló que él, en la final del Clausura 2013, entre América y Cruz Azul, “no voló un penal”.

Todo comenzó, debido a que el comentarista Alejandro Orvañanos comparó la caída de Daniel Jones con lo sucedido con Cruz Azul en 2013, que tuvo el marcador global de 2-0 en la final del Clausura 2013, hasta el minuto 89’, pero le empataron en los últimos minutos. En la jugada, Jones corre desde la yarda 10, de manera solitaria, pero en la yarda 20 del campo contrario, se cayó.

Posterior al video, el exjugador de Cruz Azul, Beto Valdés, respondió, señalando que lo de ‘La Máquina’ estuvo peor, ya que se quedaron “a media yarda”.

A esta publicación, un aficionado de Cruz Azul respondió que en la jugada de Jones no hubo influencia del árbitro (Paul Delgadillo), por lo que Valdés respondió una vez más, escribiendo que el silbante no influyó, ya que expulsó a un jugador en los primeros minutos del encuentro de vuelta de la final.

¿Influyó el árbitro? Yo creo que no, ese árbitro @PAULEDELGADILLO expulsó a un jugador de @ClubAmerica muy pronto que le permitió jugar a @CruzAzulCD jugar con un hombre de más 80 minutos y ganando... Yo creo que lo que influyó fue la falta de personalidad y seguridad del equipo. https://t.co/WXuaXpwuPj

A esto, otro aficionado de Cruz Azul, señaló que en los últimos minutos, hubo una falta de ‘Maza’ Rodríguez, entonces jugador de América, sobre Gerardo Flores, previo al gol de Aquivaldo Mosquera, añadiendo que si se anulaba ese gol, Cruz Azul hubiera sido campeón.

Paul Delgadillo respondió a la polémica, aceptando que hubo una falta, pero retomó el comentario de César Ramos.

Voy a replicar lo que escuché hace unos días, yo no fallé el gol a medio metro, no metí autogol y yo no tiré los penales a ochenta metros. #Cadaquiensusculpas”, escribió Delgadillo.