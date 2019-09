Habla Héctor Herrera sobre fiesta donde hubo mujeres, previo a Mundial

CDMX.- En entrevista con David Medrano y Carlos Guerrero, de Azteca Deportes, el seleccionado mexicano Héctor Herrera habló sobre la fiesta que sucedió previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde, presuntamente hubo escorts y también reveló que estuvo a punto de no ir al Mundial.

Señalando que tuvo la conciencia tranquila, porque es responsable de sus actos, Herrera encaró el problema con su familia, principalmente con su esposa, señalando que ha sido importante en su vida.

Mi conciencia estaba súper tranquila, por eso yo podía afrontar ese problema de cara, no darle vuelta, yo sabía lo que había hecho, lo que había pasado en realidad”, declaró.

Sobre lo publicado en la prensa, Herrera señaló que se respeta, pero también pidió que se respete su trabajo.

La verdad es que se habló muchas cosas que no pasaron. Fuimos a una fiesta, una fiesta que cualquiera pueda tener y no porque vayan personas, o en este caso, mujeres, no quiere decir que sean como se estaban expresando”, declaró.