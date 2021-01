‘Yo soy una barbaridad, pero tú eres un mentiroso’, dice Faitelson a ‘Joserra’ en discusión

CDMX.- En Cronómetro, hablando del planteamiento de pagar por objetivos que haría Cruz Azul con sus jugadores, comenzó la discusión entre David Faitelson y ‘Joserra’, al grado en el que el primer comentarista llamó mentiroso a Fernández.

En la discusión, ‘Joserra’ expresó estar en desacuerdo con los contratos por objetivos, pero Faitelson señaló que en Cruz Azul habrá un salario base, más premios por los objetivos que se logren en el torneo, pero ‘Joserra’ le comentó que él estaba de acuerdo porque estaba con la nueva directiva.

Yo no estoy de lado de nadie, no me vengas con tonterías; son tonterías tuyas”, dijo Faitelson a ‘Joserra’, reiterando que sí lo eran y le pidió a su compañero no decir mentiras, porque no puede comprobar si está con la nueva directiva de Cruz Azul.