“Estoy muriendo por dentro”: Atleta ucraniana relata cómo vive la invasión de Rusia

La atleta Yulia Levchenko, de salto en alto, contó todo lo que ha vivido desde que Rusia comenzó a invadir Ucrania.

Ya pasó una semana desde la invasión de tropas de Rusia a territorio de Ucrania, algunas personas tuvieron la oportunidad de salir, mientras que otras han decidido quedarse o incluso pelear por proteger su ciudad.

Yulia Levchenko, subcampeona mundial de salto en alto, contó que todavía está en Kiev mientras las tropas rusas buscan quedarse con la capital de su país.

Levchenko es una reconocida deportista de Ucrania que con 24 años, logró ser subcampeona mundial de su especialidad en Londres 2017.

En los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la atleta del salto en alto alcanzó la final de la disciplina y finalizó en el puesto 8° con un salto de 1.96 metros.

Para finalizar lo que ha vivido, Levchenko apuntó contra Putin y dejó una dura frase contra el presidente ruso.

Al igual que sucedió con la deportista del atletismo ucraniano, otros atletas también se pronunciaron sobre el conflicto bélico.

En el caso de los hombres, muchos de ellos además se enlistaron en las milicias de su país para sumarse a las fuerzas que intentan contener la invasión de Rusia.

Uno de los casos más emblemáticos se dio con el del campeón mundial de boxeo Oleksandr Usyk, quien viene de tener una resonante actuación, pero decidió dejar su carrera de lado para defender su patria.

El pugilista de 35 años está refugiado en un sótano de Kiev con la conciencia de saber que podría perder la vida en la lucha por la independencia de Ucrania.

“Si van a querer quitarme la vida, o la vida de mis allegados, tendré que hacerlo. Pero no quiero eso. No quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me van a matar, no tendré otra opción”.