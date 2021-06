Luz Piedad exige a Zague reconocer a su hija; mamá tiene cáncer

CDMX.- Luz Piedad Martínez rompe el silencio y pide al exfutbolista Luis Roberto Alves 'Zague', hoy comentarista de Azteca Deportes, que reconozca a su hija Mía Martínez y también reveló que tiene cáncer, por lo que teme morir y que su hija no sepa quién es su padre.

En entrevista para el programa ‘Suelta La Sopa’, Luz Piedad reveló que conoció a Zague, mediante un amigo, en Playa del Carmen, y aun cuando el comentarista estaba casado con Paola Rojas, tuvieron una relación a escondidas.

Aunque le recomendaron abortar, Luz Piedad decidió tener a su hija y en 2019, demandó al exfutbolista, pidiendo una prueba de paternidad, y aseguró que Zague ya conoce a Mía.

Luz Piedad aseguró que Zague le pidió que no se diera a conocer que tenía una hija de él, a cambio de dinero e incluso señaló que el exfutbolista le pidió falsear resultados de una prueba de ADN.

En la entrevista, Luz Piedad aseguró que hace algunos meses le detectaron cáncer y decidió que su hija debe conocer la verdad.

Estoy pasando por una parte delicada de salud, hace algunos me diagnostican cáncer; el temor de morirme, veía a mi hija y decía: ‘Ay, mi hija, no me puedo morir’ y digo: ‘No más’”, contó.