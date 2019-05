'Doctor' sí protestó contra Brizio y Martinoli debutó como técnico

Ciudad de México.- Luis García, Zague, Christian Martinoli y Jorge Campos estuvieron presentes en las canchas de la Federación Mexicana de Futbol, donde 'El Doctor' aprovechó para protestar contra Arturo Brizio Carter y aseguró que Zague perdió la decencia con aquel video.

En entrevista con 'El Cartero', Macías señaló que en Copenhague, él le señaló que Zague era decente.

En respuesta, Luis García aseguró que desde que Zague “se sacó aquello”, el hoy conductor perdió la decencia.

En el minuto 1, saque as, se sacó aquello y se acabó esto de que Zaguito es muy decente”, declaró 'El Doctor'.

Posteriormente, García acudió con Arturo Brizio Carter y le “reclamó” por el castigo a Francisco Chacón, tras su acciones en el partido entre América y Chivas en Copa Mx, pero no protestó desnudo.

El Doctor no cumplió, no se desnudó, sí le trajimos su banda del Toluca, sí está con el señor Brizio y no le ha reclamado el tema de Chacón”, criticó Martinoli.