'Bonita experiencia'; 'Perro' Bermúdez recuerda 'Zambombazo', programa con Diane Pérez

CDMX.- En la entrevista con Antonio de Valdés, el cronista Enrique Bermúdez contó cuando estuvo en un programa de espectáculos, ‘Zambombazo’, que conducía con Diane Pérez, asegurando que fue una bonita experiencia.

En la plática, Toño de Valdés recordó ‘Zambombazo’, señalando que ‘Perro’ Bermúdez se “medio retiró” de la narración de partidos de futbol, por el programa de espectáculos, que le pidió Emilio Azcárraga Milmo hacer. El cronista señala que en Monterrey le contaron que debía ir con ‘El Tigre’ Azcárraga, quien le dijo que en un estudio salió que Bermúdez de la Serna era uno de los más queridos de Televisa.

Quiero, no se me olvida el señor Azcárraga fue extraordinario cómo me lo dijo, quiero que lleves al pueblo de México a donde, a lo mejor no puede ir, vete a las momias de Guanajuato, vete a Sonora, con los delfines, con las focas a nadar; y así llegó Zambombazo”, recordó ‘Perro’ Bermúdez.