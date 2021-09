Este 30 de septiembre ocurrirá el llamado “apagón de Internet”, por el que millones de aparatos tecnológicos de todo el mundo podrían dejar de funcionar pues no podrán conectarse a la red. Te contamos a qué se debe el apagón, cuáles dispositivos resultarán afectados y cómo evitarlo.

¿Qué es el apagón de Internet?

Este apagón se da porque en algunos equipos caducará el certificado de autentificación (CA de DTS Root CA X3). Éste es un permiso de seguridad que otorga gratuitamente Let´s Encrypt para validar la conexión entre un servidor y un dispositivo que se quiera conectar a Internet.

¿Has leído “https” en una dirección web? Eso significa que la conexión es segura y que no podrán robar tus datos desde ahí; esto es posible gracias al certificado de seguridad. No obstante, Let´s Encrypt dejará de utilizar la versión antigua de este certificado por lo que algunas computadoras, smartphones, consolas de juegos, tablets y otros dispositivos antiguos quedarían obsoletos al no poder conectarse a Internet.

¿Cuáles dispositivos resultarán afectados por el apagón de Internet?

Principalmente los aparatos electrónicos más antiguos que no se actualicen automática o regularmente, tales como:

De Apple : Dispositivos con iOS 9 o versiones anteriores, equipos con macOS anteriores al 2016 o MacOs 10.12.0

: Dispositivos con iOS 9 o versiones anteriores, equipos con macOS anteriores al 2016 o MacOs 10.12.0 Android : Equipos celulares y tablets con Android Gingerbread 2.3.6 o anteriores

: Equipos celulares y tablets con Android Gingerbread 2.3.6 o anteriores Equipos BlackBerry con versión anterior a 10.3.3

con versión anterior a 10.3.3 Equipos de cómputo con Windows XP SP3 o más antiguos

XP SP3 o más antiguos Nintendo 3DS

3DS PlayStation 3 y PlayStation 4 con sistema operativo anterior a la versión 5.0.

¿Cómo evitar que mi dispositivo deje de funcionar?

La forma de evitar la obsolescencia en tu equipo es revisar los requerimientos del dispositivo y ejecutar las actualizaciones desde las configuraciones.

Si no sabes qué versión es tu equipo, puedes consultarlo en la opción “acerca del dispositivo” y luego en “información de software” o pide ayuda a tu asesor tecnológico o de telefonía.

En cuanto a Android específicamente, Let´s Encrypt emitió un comunicado en el que informa que ha desarrollado una forma para que los dispositivos Android más antiguos no pierdan la capacidad de establecer conexión a Internet:

“IdenTrust ha acordado emitir un signo cruzado de 3 años para nuestro ISRG Root X1 desde su DST Root CA X3. El nuevo signo cruzado será algo novedoso porque se extiende más allá de la expiración de DST Root CA X3”.

Asimismo, explicó que esto funciona gracias a que “Android no aplica intencionalmente las fechas de vencimiento de los certificados utilizados como anclajes de confianza”.

Aún estás a tiempo de actualizar tus dispositivos y evitar que dejen de funcionar por el apagón de Internet.

