Tras las críticas a la red social digital más grande del mundo por tolerar las noticias falsas, la desinformación y los mensajes de odio, Mark Zuckerberg y compañía decidieron “tomar cartas en el asunto” para limpiar su nombre. Fue así que en 2016 adquirieron CrowdTangle, una herramienta que permite ver métricas generales de las páginas y hacer análisis de los contenidos vertidos en Facebook.

CrowdTangle había estado operando (casi) independientemente al mando de su cofundador y director Brandon Silverman. Apoyándose en esta herramienta algunas agencias hicieron sus propios análisis de contenidos con más impacto en Facebook.





Las noticias falsas tienen más impacto en Facebook que las verdaderas

The Washington Post recogió un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York y de la Université Grenoble Alpes de Francia, en el que revelan que desde agosto de 2020 hasta enero de 2021, las páginas identificadas como propagadores de fake news tuvieron seis veces más “me gusta”, compartidos y comentarios que otras páginas de información fidedigna.

El alcance de las noticias falsas es tal que se puede equiparar al de fuentes como CNN y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, el informe reveló que

“Los editores de la derecha tienen una propensión mucho mayor a compartir información engañosa que los editores de otras categorías políticas”.

Es decir, que aquellos productores de información cuya orientación política es de derecha, comparten más noticias falsas que aquellos de otras tendencias políticas. The Washington Post advierte que estos análisis “respaldan la crítica de que la plataforma de Facebook recompensa a los editores que publican noticias engañosas”.

Como encargada de revisar los resultados del estudio, Rebekah Troble, directora del Instituto de Datos, Democracia y Política de la Universidad George Washington, aseguró que Facebook es un caldo de cultivo para la desinformación.

“A pesar de una variedad de esfuerzos de mitigación, la desinformación ha encontrado un hogar cómodo y una audiencia comprometida en Facebook”

Facebook se defiende de las acusaciones

En respuesta, Joe Osborne, portavoz de la compañía aseguró que hubo un sesgo en el análisis de datos realizado por los investigadores neoyorkinos y franceses; argumentó que el informe midió las interacciones, pero que no quiere decir que todas las personas que reaccionen con el contenido realmente lo vean.

“Este informe analiza principalmente cómo las personas interactúan con el contenido, lo que no debe confundirse con cuántas personas lo ven realmente en Facebook [...] Cuando miras el contenido que obtiene el mayor alcance en Facebook, no se parece en nada a lo que sugiere este estudio”, se defendió.

Cabe destacar que Facebook no permite el acceso a los investigadores a los datos de cuántas impresiones se registran en los contenidos.

Osborne agregó que la compañía que representa tiene a 80 personas que verifican la información en más de 60 idiomas que trabajan para etiquetar y reducir la propagación de información falsa.

En agosto Facebook cortó el acceso de los investigadores a las analíticas de CrowdTangle argumentando que era una violación a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) firmado después del escándalo de Cambridge Analytica. No obstante, la FTC sentenció que esta afirmación era “inexacta”.

Como contraparte, Facebook lanzó su propio informe, en el que, como era de esperarse obtuvo “otros datos”.

Según este informe los contenidos con más impacto entre abril y junio de 2021 en Estados Unidos fueron un debate sobre si el espagueti lleva azúcar, un tutorial para construir una piscina en casa y fotos de un perro Bulldog.

Finalmente Facebook reiteró su compromiso con “ser transparente sobre lo que las personas experimentan en la plataforma”; por ello, informó que éste es el primero de muchos informes trimestrales que la empresa publicará y que planean ampliar la cobertura a otros países para ediciones futuras.

Facebook desmantela CrowdTangle

Kevin Roose, columnista de The New York Times, reveló que recientemente Silverman reunió a decenas de empleados de CrowdTangle para informarles que serían reasignados a otros proyectos ya que éste sería trasladado al equipo de integridad de Facebook; y que, por supuesto, él ya no sería el director.

En ese sentido ha surgido una de las preguntas más inquietantes y peligrosas para Facebook ¿El desmantelamiento de CrowdTangle es un intento por tapar su tolerancia con la ultraderecha y sus mensajes de odio?





