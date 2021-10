Ibero León presenta su laboratorio de innovación

El laboratorio de innovación en industria 4.0 de la Universidad Iberoamericana León está presente en el IndustrialTransformation México 2021 Hannover Messe Event, la feria de tecnología 4.0 más importante del mundo.

Fiel a su visión de ir siempre a la vanguardia, la Ibero León llevó a Hannover Messe una muestra de su recién inaugurado Laboratorio de innovación en industria 4.0.

En entrevista el doctor Víctor Eduardo López Padilla, coordinador de este laboratorio informó que el Parque Tecnológico de la Ibero León tiene el objetivo de atender los requerimientos de la industria. Destacó que dos de esos requerimientos están relacionados directamente con la industria 4.0.

El Coordinador explicó que cubren dos necesidades muy importantes: la primera es la de capacitación, pues en el laboratorio se proporcionan programas que dotan de competencias a los ingenieros y profesionales en tecnologías como robótica, inteligencia artificial, redes industriales y seguridad de máquinas para que éstos puedan potenciar sus habilidades en pro del desarrollo de la industria.La segunda necesidad que cubren es la de brindar soporte a las empresas para resolver sus problemas técnicos a través de soluciones innovadoras que las hagan ser más competitivas.

A su stand en la Hannover Messe llevaron algunas herramientas con las que están dando solución a estas necesidades; asimismo, expertos en la materia explican a los asistentes en qué consisten y cómo pueden aprovechar estos recursos.

En este espacio se podrá conocer al robot colaborativo, el robot de seis ejes y al robot delta.

El Coordinador indicó que el público objetivo al que van dirigidas las certifi caciones que ofrecen son los profesionales del área de automatización, que a su vez se subdividen en dos grupos:

“Un grupo son los ingenieros que trabajan en empresas que desarrollan maquinaria o líneas de producción y que requieren incorporar robots o visión artificial o tecnologías de comunicaciones en los diseños que hacen. El otro grupo son los ingenieros de planta que, si bien no diseñan la maquinaria que ofrece su empresa, sí tienen que definir qué características tiene la maquinaria que se tiene que fabricar para producir su producto, pues ellos también necesitan conocer de robótica y de redes para poder definir cómo van a fabricarse”.

Por otra parte, habló del usuario final de estas tecnologías. Destacó que hay dos grupos de usuarios, uno de estos es la industria automotriz y el segundo, la industria alimentaria; ambas con gran presencia en el estado de Guanajuato. Informó que las empresas automotrices precisan de las tecnologías 4.0 de manera ineludible para satisfacer sus requerimientos en costos de producción, sustentabilidad y calidad los cuales tienen estándares muy altos que “solo se pueden cumplir incorporando estas tecnologías”.

El otro principal beneficiario de la tecnología que desarrollan es el sector alimentario ya que, en palabras del doctor López Padilla “la seguridad alimentaria es de vital importancia” para las empresas y los consumidores. “El aseguramiento de que los alimentos tienen la calidad necesaria, que no hay desperdicio es una tarea en la que estas tecnologías pueden ayudar”. No obstante, estas dos industrias no son las únicas que pueden aprovechar esta tecnología. El directivo del parque comentó que el sector de la piel y el calzado también puede beneficiarse de ellas y que, de hecho, ya está comenzando a incorporar la automatización y la robótica en sus procesos de producción.

Cuentan con aliados estratégicos, el desarrollo de un proyecto tan complejo como el Laboratorio 4.0 es una tarea que no podría lograrse sin el trabajo colaborativo.

”Las tecnologías 4.0 son complejas. La inversión que se requiere es alta y la única manera de hacer esto es con asociaciones”

En ese sentido, el coordinador resaltó la participación de sus aliados que no son pocos. El primero de ellos es la Association for Advancing Automation (A3), “la asociación más grande de norteamérica en su tipo”, precisó el doctor López Padilla; A3 colabora en la parte de la certificación profesional.

Otro aliado es el gobierno de Guanajuato a través de IDEA GTO, Subrayó que este organismo “impulsa los proyectos de innovación que resuelven problemas que antes no habían sido resueltos y que resultarán en ventajas competitivas para las empresas”.

Lejos de ser competencia, los principales actores de la industria como Mitsubishi y ABB, también son aliados. Así lo dijo el entrevistado:

“Todos en la región, todos en la industria buscamos el mismo propósito: desarrollos de mayor valor para las empresas. Y entonces ya no competimos, sino que trabajamos en conjunto.”

¿Qué viene para el Laboratorio de Innovación para el desarrollo de capacidades en industria 4.0? Aunque la pandemia por COVID 19 tomó por sorpresa a los realizadores del proyecto, se ha podido superar esta situación y recientemente se ha inaugurado el Laboratorio; el cual, es importante mencionar, no es un laboratorio universitario de prácticas, sino un espacio profesional que alberga a egresados expertos en la materia.

“Viene una época bien interesante” adelantó el doctor Victor López Padilla. A partir de noviembre arrancarán los programas de certificación para ingenieros del Clúster Automotriz.

También continúan trabajando en sus proyectos vigentes con empresas de la industria automotriz para el sector premium; con empresas de la Cámara de la Industria del calzado, en el desarrollo de un proceso controlado para el pegado del calzado; y con la industria alimentaria, en el desarrollo de sistemas para la inspección de alimentos horneados.

Reconoce Gobernador esfuerzo de la Ibero en Tecnología

El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el alcalde de León, Héctor López Santillana; Jochen Köckler, CEO de Deutsche Messe y Bernd Rohde, director general de Hannover Fairs México visitaron el stand de la Ibero León.

El equipo del Laboratorio de Innovación explicó a la comitiva sobre los robots que llevaron a la feria.

Por su parte, el Gobernador saludó al maestro Juan Flores Pelcastre, director del Parque Científicoy Tecnológico IberoInnovación ehizo extensivo el saludo y la felicitaciónal rector de la casa de estudios,eldoctor Alexander Zatyrka S.J.

Finalmente, Víctor Eduardo LópezPadilla, coordinador del Laboratoriode Innovación en Industria4.0 invitó a todos los interesadosa visitar su stand en la ITM2021 Hannover Messe en las instalaciones del Polifórum León en el que estarán del 6 al 8 de octubre, o bien, acercarse directamente al Parque Ibero Innovación en la Universidad Iberoamericana León.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos