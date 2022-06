WhatsApp: Te mostramos el listado de los celulares que le dirán adiós a la app el 30 de junio

Como sabes, WhatsApp siempre se está actualizando para seguir mejorando para sus usuarios, en esta ocasión la mensajería instantánea anunció que con su nueva actualización dejará de funcionar en algunos celulares. Es por ello que te diremos a continuación el listado de los celulares que ya no tendrán esta aplicación.

En la web de WhatsApp se señala que algunos modelos Android, específicamente aquellos que no cuentan con Android 5.0 Lollipop dejará de funcionar la app con la finalidad de mejorar la performance de dispositivos superiores.

¿Cuándo y por qué dejará de funcionar la aplicación en algunos celulares?

El 30 de junio algunos celulares ya no podrán tener WhatsApp, esto se debe a que la aplicación, al estar actualizando su sistema, desarrolla funciones que no pueden ser implementadas y ejecutadas en celulares un poco antiguos. Por lo anterior, WhatsApp suele cada cierto tiempo indicar qué dispositivos están obsoletos para sus nuevas actualizaciones.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

¿Cuáles son los celulares que ya no tendrán WhatsApp?

Algunos celulares que ya no podrán contar con WhatsApp son:

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 - UMi X2

Huawei Ascend D2

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5 LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Ace 2

¿iPhone también se quedará sin WhatsApp?

Todos los celulares que no se hayan actualizado a iOS 12 dejarán de ser incompatibles con WhatsApp, eso quiere decir que si tienes un iPhone 6 o iPhone 6S, aún estás a tiempo de poder tener iOS 12 en tu dispositivo. Si tu celular de Apple cuenta con iOS 10 o iOS 11, lamentablemente no podrá actualizar WhatsApp.

Este 30 de junio no te quedes sin WhatsApp ya que la aplicación no estará más en celulares con sistema operativo Android 5.0 o versiones anteriores, y en iPhone los que tengan iOS 12, así que verifica que sistema operativo tienes para que lo actualices y no te quedes sin la app de mensajería instantánea.