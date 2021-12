Después de un 2020 que dejó muchas pérdidas, dolor y tristeza a causa del Covid-19, este 2021 los seres humanos necesitan sanar. Eso se evidenció en las tendencias de búsquedas de Google que, como un termómetro social, refleja lo que está pasando en el mundo.

Tópicos como la resiliencia, sanación, espiritualidad, salud mental, entre otros, fueron los que predominaron en el buscador a nivel mundial, signo de las necesidades que está teniendo la sociedad luego de dos años de pandemia por Coronavirus.

¿Qué fue lo más buscado en Google en el mundo?



“Cómo sanar” y “Cómo pedir ayuda” se buscaron más que nunca en el mundo. Pero las personas fueron más solidarias, pues no solamente buscaron sanarse a sí mismos, sino ayudar a otros a hacerlo. Por ello “Cómo reconfortar a alguien”, “detener el odio a los asiáticos”, “salud mental” y “voluntario de vacunación” tuvieron sus máximos históricos en el 2021.

Asimismo, aumentó la conciencia ambiental pues “Cómo ayudar al medioambiente” y “cambio climático” fueron búsquedas muy frecuentes en todo el año.

Tendencias de Google 2021

El actor Alec Baldwin lideró las tendencias del buscador por el accidente en el set de grabación de la película Rust donde la directora de fotografía Halyna Hutchins perdió la vida. En tanto, el atleta más buscado fue Christian Eriksen del Inter de Milán, luego de que el centrocampista sufriera un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa.

La gastronomía mexicana es una de las mejores del mundo y el ranking de comida no deja lugar a dudas. El término “Birria tacos” es el número uno del top ten de búsquedas en Google en este 2021. Y no es para menos, siguiendo las tendencias sanadoras de este año, un buen taquito de birria es sinónimo de felicidad.

El estreno cinematográfico que más causó revuelo entre los internautas del mundo fue Eternals de Marvel Studios que se estrenó el pasado 4 de noviembre y en el que participó la mexicana Salma Hayek en el personaje de Ajak.

Como era de esperar, la serie coreana Squid Game o Juego del Calamar rompió las listas de reproducción en todo el mundo. Y fue tanto su impacto que no solamente logró 111 millones de fans en Netflix, sino que se convirtió en todo un fenómeno con fiestas temáticas, fue el disfraz más usado en Halloween de 2021 y hay quienes incluso recrearon el juego en varios países.

“Afganistán” fue el término que más se buscó en la sección de noticias, toda vez que el presidente estadounidense Jon Biden retiró sus tropas de este país dejando el gobierno en manos de los talibanes. Miles de afganos iniciaron un éxodo hacia otros lugares del mundo; incluso México recibió algunos refugiados.

Aquí te dejamos las listas de lo más buscado en Google en el mundo en este 2021:

Búsquedas

1) Australia vs India

2) India vs England

3) IPL

4) NBA

5) Euro 2021

6) Copa América

7) India vs New Zealand

8) T20 World Cup

9) Squid Game

10) DMX

Noticias

1) Afghanistan

2) AMC Stock

3) COVID Vaccine

4) Dogecoin

5) GME Stock

6) Stimulus Check

7) Georgia Senate Race

8) Hurricane Ida

9) COVID

10) Ethereum Price

Actores

1) Alec Baldwin

2) Pete Davidson

3) Aryan Khan

4) Gina Carano

5) Armie Hammer

6) Carmen Salinas

7) Shehnaaz Gill

8) Elliot Page

9) Dave Chappelle

10) Brenda Song

Deportistas

1) Christian Eriksen

2) Tiger Woods

3) Simone Biles

4) Emma Raducanu

5) Henry Ruggs III

6) Neeraj Chopra

7) 大谷 翔平 (Shohei Ohtani)

8) Odell Beckham Jr.

9) Rafael Nadal

10) Tyson Fury

Comida

1) Birria tacos

2) Nasi goreng

3) Feta pasta

4) Charcuterie board

5) 生姜 焼き (Shōgayaki)

6) Potato Soup

7) ぶり の 照り 焼き (Teriyaki Amberjack)

8) 豚汁 (Tonjiru)

9) Baked oats

10) Overnight oats

Juegos

1) PopCat

2) FIFA 22

3) Battlefield 2042

4) モンハン ライズ (Monster Hunter Rise)

5) Resident Evil Village

6) Genshin Impact

7) Call of Duty: Vanguard

8) Far Cry 6

9) Madden NFL 22

10) Metroid Dread

Películas

1) Eternals

2) Black Widow

3) Dune

4) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

5) Red Notice

6) Mortal Kombat

7) Cruella

8) Halloween Kills

9) Godzilla vs. Kong

10) Army of the Dead

Fallecidos

1) DMX

2) Gabby Petito

3) Marília Mendonça

4) Prince Philip

5) Brian Laundrie

6) MC Kevin

7) Lázaro Barbosa de Sousa

8) Peter R. de Vries

9) Paulo Gustavo

10) Helen McCrory

Personajes

1) Alec Baldwin

2) Kyle Rittenhouse

3) Christian Eriksen

4) Tiger Woods

5) Simone Biles

6) Joe Biden

7) Emma Raducanu

8) Derek Chauvin

9) Henry Ruggs III

10) Pete Davidson

Canciones

1) drivers license, Olivia Rodrigo

2) MONTERO (Call Me by Your Name), Lil Nas X

3) INDUSTRY BABY, Lil Nas X feat. Jack Harlow

4) Fancy Like, Walker Hayes

5) MAPA, SB19

6) good 4 u, Olivia Rodrigo

7) Butter, BTS

8) Jalebi Baby, Tesher

9) Wellerman, Nathan Evans

10) Good Days, SZA

Equipos deportivos

1) Real Madrid CF

2) Chelsea F.C.

3) Paris Saint-Germain F.C.

4) FC Barcelona

5) Sociedade Esportiva Palmeiras

6) Los Angeles Lakers

7) Sport Club Corinthians Paulista

8) Boston Red Sox

9) São Paulo FC

10) Manchester City F.C.

Programas de televisión

1) Squid Game

2) Bridgerton

3) WandaVision

4) Cobra Kai

5) Loki

6) Sweet Tooth

7) Lupin

8) Ginny and Georgia

9) True Beauty

10) BBB21

