Only Fans: ¿Qué es?

Only Fans es un portal de internet o red social que funciona a través de suscripciones, tanto para creadores de contenido, quienes pueden ganar dinero cuando los usuarios se suscriben a su perfil, o para ‘fans’ que quieran disfrutar lo que ahí se comparte, pero lo más importante es que el contenido que distingue a este portal es dirigido al entretenimiento para adultos sin censura.

La plataforma Only Fans congrega fotos y videos de quienes quieren compartir imágenes sensuales, con desnudos y contenido provocativo o explícito de índole sexual, lo que lo ha popularizado mucho en la red mundial, pues todo este contenido puede ser monetizado.

Y aunque el material érotico es el principal distintivo de la plataforma, en OnlyFans también es posible ver una variedad de temas de interés para los usuarios, tales como rutinas de ejercicio, recetas, gamers, consejos, etc.

Entre sus perfiles se pueden encontrar desde celebridades y famosos de diversas partes del mundo, así como productores, realizadores y actores profesionales de cine para adultos, y hasta youtubers, instagramers, vloggers, modelos, y todo aquel que desee compartir contenido y posicionarse a través de su perfil.

¿Cómo ser suscriptor de OnlyFans?



Para ser un suscriptor y disfrutar del contenido de OnlyFans es necesario crear una cuenta para registrarse en el portal y pagar una tarifa mensual por cada una de las suscripciones deseadas, las cuales son ilimitadas para los usuarios, pues dependerá del dinero que deseen invertir en la adquisición de contenido.

El pago de dicha suscripción se puede realizar a través de una tarjeta bancaria (Mastercard, Visa, Discover o Maestro), y de esta manera podrán disfrutar del contenido que compartan los perfiles a los que se hayan suscrito.

Pero si lo que desea es subir contenido, además de crear una cuenta, el portal de OnlyFans pedirá describir qué tipo de contenido es el que se desea compartir con los suscriptores, y solicitará algún documento que confirme su mayoría de edad y país de residencia.

Así también la información bancaria para hacer los cargos del pago por el servicio, dicho costo será determinado de acuerdo al tipo de contenido que se desee compartir en el perfil.

Los creadores de contenido al recibir suscriptores podrán obtener un 80 por ciento del pago que estos realicen, en tanto el otro 20 por ciento será destinado al pago por servicios de OnlyFans.

Otro de los beneficios que se obtiene al ser suscriptor de OnlyFans es que se puede interactuar con los creadores de contenido a través de mensajes directos, y por medio de esta comunicación los fans pueden dar sugerencias de mayor contenido que deseen tener en dicho perfil. Los creadores a su vez pueden acceder a estas peticiones a cambio de ‘propinas’.

Ejemplo de ello es cuando algún perfil que comparte rutinas de ejercicio puede brindarles a sus fans consejos personalizados a través de este intercambio de mensajes directos y propinas.

Cabe destacar que se puede acceder a la plataforma sin necesidad de pago, conocerla, visitar los perfiles y conocer su contenido gratuito.