The Live Green Co es una startup Foodtech, con sede en Latinoamérica, que creó un software para crear alimentos como helados, hamburguesas y otros elaborados 100 por ciento naturalmente a base de plantas, sin aditivos artificiales, colorantes, ni conservadores sintéticos.

¿En qué consiste la propuesta de The Live Green Co?

Sasikanth Chief Operating Officer de The Live Green Co en Chile y México en entrevista para Forbes México, explicó el funcionamiento del software:

“Charaka está basado en el hecho de que en la naturaleza tenemos más de 450 plantas y la industria alimentaria utiliza al menos 7 mil aditivos diferentes, ya sean sintéticos o de origen animal. Charaka es la tecnología basada en plantas e ingredientes naturales, así que nos libramos de los aditivos, pues el sistema identifica los químicos y los sustituye con ingredientes naturales”.

No solo se trata de sustituir la carne por verduras, sino que esta startup va más allá, pues busca eliminar cualquier tipo de aditivo o sustancia artificial, a lo que Sebastián Álvarez Director de Marketing de The Live Green Co llamó Revolución 2.0 en los alimentos; así lo explicó:

“Hay un término que se está utilizando mucho y es plant based, nosotros hablamos de un poco más porque muchos de estos alimentos reemplazan la carne por vegetales pero falta un paso que consiste en reemplazar los aditivos, gomas, anticongelantes. Nosotros evitamos eso y le llamamos la Revolución 2.0 porque tratamos no solo de eliminar la carne o la procedencia animal sino también los aditivos”.

Los aditivos son sustancias artificiales que se les agregan a los alimentos para garantizar su inocuidad (hacer que el alimento sea seguro de consumir), mejorar su frescura, su sabor, textura y aspecto.

Un ejemplo cotidiano de esto es la sal, el azúcar y el dióxido de azufre presente en los vinos. En ese sentido, The Live Green Co estaría coadyuvando a prevenir enfermedades relacionadas con estas sustancias como la diabetes, la retención de líquidos, cálculos renales, entre otros.

Por ejemplo, para elaborar una hamburguesa utilizan moringa, garbanzos, porotos, jengibre, entre otros, con los que logran el sello clean label (etiqueta limpia), lo que significa que es un producto 100 por ciento libre de aditivos y alérgenos.

The Live Green Co está comprometida con el medioambiente pues todos sus empaques son compostables, es decir, que puede ser degradado por organismos biológicos.

En ese tenor, en Latinoamérica es la primera startup de tecnología alimentaria en recibir la certificación B Corporation®, la única certificación que evalúa el rendimiento social y medioambiental de una empresa en su totalidad.

Todo parece indicar que poco a poco se va entendiendo la importancia de mantener una alimentación lo más saludable posible; tan es así que a nivel global, alrededor del 10 por ciento de la población ya es vegana o vegetariana, precisó Priyanka Srinivas, CEO y fundadora de la compañía.

El gigante de la alimentación Sigma México invirtió en The Live Green Co 6 mil millones de dólares para operaciones en 18 países, recogió Forbes. Con ello, se espera que en Latinoamérica se redoble la cifra de personas adeptas a la dieta plant based.





Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos