WhatsApp Web: ¿Cómo funciona el nuevo modo multidispositivo?

León, Guanajuato. El modo multidispositivo de WhatsApp consiste en vincular tu cuenta a la computadora o dispositivo para enviar y recibir mensajes sin la necesidad de tener conexión de internet en el teléfono.

Esta actualización permitirá conectar hasta cuatro dispositivos y un celular a la vez, por lo que, si estás trabajando en la computadora, en la que vinculaste WhatsApp Web y por algún motivo no tienes señal de internet en el celular, pero si en la PC, puedes realizar una videollamada, enviar y recibir mensajes sin problema.

La nueva función ya está disponible para WhatsApp Web como WhatsApp Desktop (APP), pero si quieres actualizar esta función, tienes que abrir tu dispositivo, te aparecerá un recuadro indicando la nueva función y tendrás que seleccionar aceptar.

Para muchos usuarios esta opción será de gran ayuda para su día a día, ya que no será necesario tener el celular cerca para utilizar esta app de mensajería.

El único inconveniente es el límite de dispositivos al que puedes vincular tu cuenta de WhatsApp, ya que al ser sólo cuatro y tu celular si te ves en la necesidad de iniciar sesión en otro dispositivo deberás elegir alguno para eliminar y hacer la vinculación desde el inicio, lo que puede ser algo tardado y algo incómodo cuando tienes prisa.

¿Es seguro el modo multidispositivo de WhatsApp?

La nueva actualización puede ser de mucha utilidad, pero tiene su grado de peligro en cuestión de la privacidad, ya que otra persona puede acceder a la cuenta que vinculaste, como en las computadoras de la casa o el trabajo.

Si todos tus dispositivos solo los ocupas tú, no tendrás ningún problema con que alguien pueda entrar a tu cuenta y revise tus mensajes, a menos que seas víctima de hackers, por lo que debes cuidar las herramientas de seguridad que uses en cada dispositivo del que te conectas, pero alguien de tu familia o del trabajo no podrá ver lo que tienes en tu sesión.



