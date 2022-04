Por este motivo WhatsApp comenzaría a cobrar a sus usuarios

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas; puesto que ya supera las 5.000 millones de descargas y cerca de 2.000 usuarios en todo el mundo, además de que cuenta con un apartado exclusivamente para negocios llamado WhatsApp Business y de acuerdo con el portal WABeta Info, comenzará a cobrar sobre algunas funcionalidades.

La razón del cobro sería la adición de algunas funcionalidades, como lo es agregar más perfiles a un chat, logrando así que el vendedor pueda hablar con varios clientes al mismo tiempo; de igual manera, se plantea añadir un link embebido del ‘Marketplace de Facebook’, para así brindar mayor seguridad y evitar que el dueño de un negocio deba hacer un doble catálogo para ambas redes sociales.

¿Qué diferencia existe entre WhatsApp y WhatsApp Business?

WhatsApp está diseñado para el uso personal, donde puedas compartir estados con tus contactos y estar comunicado con ellos, en cambio WhatsApp Business es una aplicación pensada para pequeñas empresas, en la que se pueden crear un catálogo para mostrar sus productos y servicios, y que permite automatizar, organizar y responder mensajes de sus clientes.

¿Cuándo comenzará a cobrar WhatsApp Business?

Según WABeta Info, aún no se sabe cómo se aplicará este cobro para usuarios de WhatsApp Business, sin embargo, algunos medios internacionales aseguran que el valor a pagar sería por el uso de nuevas herramientas dentro de esta aplicación.

No obstante, hasta el momento la plataforma, propiedad de Meta no ha hecho un comunicado oficial del tema, por lo que no se sabe desde cuándo comenzaría a cobrar sobre el uso de la aplicación.

Esto quiere decir que la aplicación WhatsApp Business cobraría si uno desea utilizar las herramientas especializada para tener una mejor comunicación con los clientes por ejemplo la aplicación agregó un acceso directo llamado ‘Crear grupo’ en la sección ‘Información de contacto’, como se advierte en una captura de pantalla compartida por el portal citado, opción que solo es visible cuando el usuario ya tiene un grupo en común con dicho contacto.

Así que si cuentas con WhatsApp Business y quieres tener una mejor atención y comunicación con tus clientes cuando salga el costo de las nuevas herramientas puedes comenzar a pagar por ellas.

