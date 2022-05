¿WhatsApp ya podrá reaccionar a mensajes? Conoce más sobre esta nueva actualización

WhatsApp siempre está buscando nuevas actualizaciones para seguir teniendo nuevas mejoras, sabemos que esta aplicación es una de las mensajería instantánea más utilizada por todos; ahora WhatsApp está trabajando en una nueva actualización en la cual se podrá reaccionar a los mensajes.

Desde hace unos días, WhatsApp ha estado trabajando en una nueva actualización la cual permitirá enviar una reacción a un mensaje, foto, video o audio, los cambios comenzarán a llegar pronto ya que se está desplegando mundialmente.

Telegram, Facebook Messenger, Slack e incluso la mensajería de Google son las aplicaciones que pueden reaccionar a los mensajes y WhatsApp se le unirá con su nueva actualización.

Esto se dio a conocer gracias a que Mark Zuckerberg anunció a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, donde señaló que “las reacciones de WhatsApp empiezan a desplegarse”, esto fue seguido de los emojis que se podrá emplear.

¿Cómo funcionará esta actualización?

Para poder reaccionar a los mensajes solo necesitas seleccionar el mensaje que desees reaccionar, al momento que lo seleccionas te aparecerá la barra de los emojis; si en dado caso te arrepientes de reaccionar puedes quitarlo, ya que debajo del mensaje aparecerá el emoticón seleccionado y podrás borrarlo.

Las reacciones que estarán disponibles serán: Me gusta, me encanta, me hace gracia, sorprendido, triste y gracias, pero aún no se sabe si más adelante se puedan agregar más emoticones o incluso se está trabajando en reacciones personalizadas.

En el caso de los grupos, la reacción podrá ser vista por todos los integrantes del chat; en el caso de que un contacto reaccione a un mensaje, también se recibirá una notificación indicando que alguien ha reaccionado a uno de los mensajes, aunque todavía no se sabe si en un chat grupal las reacciones sean anónimas o no.

¿Qué debo hacer si todavía no me aparecen las reacciones de WhatsApp?

Lo primero que se debe hacer es corroborar que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en Google Play o App Store, pues las reacciones han llegado en el último paquete de actualizaciones.

En caso de no estar actualizado, solo bastará con descargar la última versión y listo; el siguiente paso es ingresar a la aplicación y abrir cualquier chat; para reaccionar es necesario pulsar por unos segundos el mensaje, al que se quiera enviar reacción, hasta que aparezcan los emojis, por otro lado, es necesario mencionar que debido a que se trata de una herramienta nueva, es probable que no se haya desplegado para todo el mundo.

Además, antes de esperar la llegada de las reacciones es preciso haber activado la función en la aplicación; para hacerlo, únicamente se debe ir a configuraciones, notificaciones y activar la opción de “notificaciones de reacciones”, una vez hecho esto, las personas podrán acceder a la nueva actualización.

Pronto podrás reaccionar a los mensajes de amigos, familia y grupos con esta nueva actualización que WhatsApp está trabajando para los usuarios.

