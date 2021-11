Nueva York.- En la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO en Estados Unidos, grabó un video y pidió al mandatario estadounidense, Joe Biden que 'cumpla su compromiso' para regularizar la situación migratoria de 11 millones de mexicanos que 'laboran honradamente' en territorio norteamericano.

Voy a hablar con él (con Biden) para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Que tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes, no es un asunto sólo de él, se requiere de la aprobación del Congreso", expuso.

Dijo que desde su administración se ofrecerá la ayuda para que el Congreso de Estados Unidos respalde al presidente Biden y se logre la regularización migratoria de las y los mexicanos que laboran allá. También solicitó que no se maltrate a los migrantes connacionales "ni a ningún migrante del mundo".

AMLO en Estados Unidos manda mensaje a paisanos

En un videomensaje dirigido a los migrantes mexicanos, el Mandatario les aseguró que volverá a Estados Unidos para hablar con Biden y reiteró que lo que México busca es ser respetado.

"Yo estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar, y voy a hablar con el Presidente Biden que ha actuado de manera muy respetuosa, como también lo hizo el Presidente Trump.

Porque nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, lo que queremos es que nos respeten, porque somos un país independiente, libre y soberano, no somos una colonia de ningún país extranjero. Lo entendió el Presidente Trump y también lo entiende el Presidente Biden", afirmó.

López Obrador agradeció las muestras de cariño de los migrantes en su visita a Nueva York, donde presidió la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Este es el mensaje en esencia para hoy y me da muchísimo gusto estar en New York, aquí abajo están muchos paisanos, muy queridos, yo lo quiero mucho, como ustedes me quieren a mí", dijo.

(Con información de Reforma)

HEP

