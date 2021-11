Estados Unidos.- Un conductor está siendo buscado por las autoridades después de que un bebé falleciera en un accidente en EU tras caer de un automóvil.

Los hechos se registraron en el Boulevar MacArthur a la altura de Ranchview ubicado en el condado de Irving, en Dallas, cuando el menor de 8 meses de edad cayó del auto que manejaba su madre al dar vuelta a la izquierda.

Según detalló el medio local The Dallas Morning News, tras caer del coche, el menor fue atropellado por un sedán negro que siguió su camino.

De inmediato, la madre llamó al Sistema de Emergencias, sin embargo, los paramédicos ya no pudieron hacer nada por él.

La policía de Dallas informó en un comunicado que en el mismo automóvil que cayó el menor, también viajaban tres menores de 6, 3 y 2 años, pero que hasta el momento se desconoce el motivo de la caída del bebé.

La madre del menor, de la cual no se reveló el nombre, se encuentra en investigación y podría enfrentar varios cargos, incluido el de poner en peligro a un menor.

Según detalló Robert Reeves, oficial del Departamento de Policía de Irving, al medio CBS News, el atropello por parte del sedán no fue con malas intenciones, incluso, mencionó que es probable que siguiera su camino porque no se percató que arrolló al menor.

No creemos que haya habido intenciones maliciosas… No lo llamamos fuga porque no creemos que la persona que atropelló al menor sepa que atropelló a ese niño. Solo le estamos pidiendo a cualquiera que estuviera en el área se comunique con nosotros”, destacó el oficial.