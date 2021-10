Estados Unidos.- Una menor de 10 años sin comorbilidades falleció a causa de COVID en EU tras contagiarse cinco días antes, esto a pesar de que intentó protegerse al igual que a su familia y compañeros de escuela.

Teresa radicaba en Virgina y estudiaba en la escuela primaria Hill Point Elementary School, según comentaba su familia, la menor empezó a sufrir síntomas de COVID desde el 22 de septiembre.

El primer síntoma fue una migraña y después fiebre, al día siguiente sus padres tuvieron que trasladarla a un hospital para realizarle la prueba de COVID.

Durante la noche del domingo, la menor desarrolló tos persistente y también presentó vómito, el lunes le realizaron una radiografía de tórax y los resultados señalaban que sus pulmones estaban bien.

Le hicieron una radiografía de tórax y cuando regresaron, dijeron que no había signos de neumonía COVID, sus pulmones estaban perfectos, hermosos. No parecían preocupados”, expresó Nicole, madre de la menor al medio local Fox News.

La madre de la menor destacó que Teresa era una niña sana, incluso cuidaba siempre que sus hermanos y sus compañeros de escuela portaran cubrebocas y tomaran todas las medidas de sanidad ante la pandemia, por lo que desconocen cómo fue que contrajo el virus.

Y quiero explicar por complicaciones que su corazón simplemente se rindió. Nuestra hija estaba perfectamente sana. Y habría seguido estando aquí si la gente hubiera dejado de enviar a sus hijos enfermos a la escuela. Su maestra en Hill Point le dio el trabajo de ‘enfermera’. Se le pidió que acompañara a todos los estudiantes enfermos de su clase a la oficina de enfermeras. Hicimos todo lo que pudimos haber hecho y ahora hemos perdido una parte de nuestro corazón. Covid es real y no le importa a quién se lleve. Si todavía estás bajo la ilusión de que no lo es, entonces con mucho gusto puedo deshacerme de mi amistad y te puedo garantizar que no te echaré de menos”, escribió Nicole en redes sociales.