Estados Unidos.- Una joven identificada como Gabrielle "Gabby" Petito, fue reportada por sus familiares como desaparecida después de que perdieran comunicación con ella desde el mes de agosto.

Según mencionaron los familiares de la joven de 22 años, Gabby desapareció en extrañas circunstancias mientras viajaba por el mundo junto a su novio.

Te puede interesar: Joven mexicana se rencuentra con su madre tras 14 años de su secuestro

El novio de la joven, Brian Laundrie, quien regresó solo a su casa en Florida, es considerado como una "persona de interés" en la investigación, según la policía.

Joven es reportada como desaparecida en Estados Unidos

Los padres de Laundrie dijeron este viernes a la policía que no ven a su hijo desde el pasado 14 de septiembre, según The New York Times.

Laundrie había regresado a su casa el 1 de septiembre. Los padres de Petito reportaron la desaparición de su hija 10 días después.

La policía señala que, aunque el joven se ha negado a hablar con ellos sobre la desaparición de Petito, no ha sido acusado de ningún delito.

Estamos suplicando a cualquiera, incluido Brian, que comparta información con nosotros sobre su paradero en las últimas semanas", dijo el jefe de policía de North Port, Todd Garrison.

La falta de información por parte de Brian está obstaculizando esta investigación. Las respuestas al final llegarán".

Pero el abogado de Laundrie, Steve Bertolino, defendió el silencio de su cliente.

En mi experiencia, las parejas son a menudo las primeras persona en la que las fuerzas del orden centran su atención en casos como este y la advertencia de que "cualquier declaración puede ser usada en su contra' es cierta, independientemente de si mi cliente tuvo algo que ver con la desaparición de Petito".

Te puede interesar: Localizan a familia desaparecida en Pénjamo; denuncian secuestro virtual

Como tal, siguiendo el consejo del abogado que Laundrie no hable sobre este asunto", dijo Bertolino.

La familia de la joven le ha pedido a Laundrie que dé respuestas, incluyendo información sobre cuándo la vio por última vez y "por qué dejó a Gabby sola y condujo su camioneta a Florida".

Estas son preguntas críticas que requieren respuestas inmediatas", dijeron los familiares en un comunicado.

En una conferencia de prensa este jueves, el padre de Petito instó al público a brindar cualquier información que pueda ser útil en la investigación.

Te puede interesar: Peritos excavan día y noche en una casa en busca de un cadáver

FRG

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos