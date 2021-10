Estados Unidos.- Un menor de 3 años, identificado como Christopher Ramírez, fue reportado como desaparecido en Estados Unidos mientras jugaba con un perro.

Según detalló la madre del pequeño, Araceli Nuñez, ambos se encontraban en su casa ubicada en la ciudad de Grimes en Texas el pasado miércoles, cuando el menor comenzó a jugar con el perro de un vecino.

Sin embargo, Christopher y el perro corrieron hacía un bosque cercano, horas más tarde, el can regresó a casa, pero el menor no.

Estoy pidiendo ayuda a todos, por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo. No sé nada de él y ha pasado mucho tiempo. No sé qué hacer. Por favor, ayúdenme”, expresó la mujer al medio Fox News.

La madre del menor aseguró que solo fueron unos minutos en los que descuidó a Christopher, pero esos bastaron para que el pequeño no regresara a casa, por lo que cree que alguien se lo llevó.

Según un reporte más reciente del NBC News, a la búsqueda se sumaron el FBI y EquuSearch, el equipo de búsqueda se encuentra en los alrededores de Deer Park Lane.

En una entrevista para el mismo medio, el alguacil del condado de Grimes, Don Sowell, detalló que también se está investigando a la familia del menor para descartar cualquier sospecha en contra de los parientes.

Tras más de dos días de intensa búsqueda los equipos de rescate aún no han encontrado alguna pista que dé con el paradero del menor.

No ha habido pistas. No ha habido rumores. No ha habido hechos que nos den algo para seguir. No estoy diciendo que estamos concluyendo nada. Estoy diciendo que nos quedaremos aquí hasta que lo encontremos, sin importar el tiempo que se necesario”, finalizó Sowell.