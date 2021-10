Después de un año y 7 meses, EU reabre frontera terrestre con México

Tuvieron que pasar casi 19 meses para que Estados Unidos en noviembre vuelva abrir su frontera terrestre con México para viajes no esenciales, pero solo podrán entrar quienes estén vacunados contra el COVID.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, hoy varios medios estadunidenses dieron a conocer la información sobre esta reapertura que durante meses negó el acceso a Estados Unidos, esto después de que se registrara un pequeño rebrote de COVID.

De seguir todo igual, en noviembre podrán nuevamente ingresar turistas o personas que proporcionen la prueba de vacunación sin importar si su entrada es por cuestión turística, visita de familiares o cualquier otra razón.

Asimismo, varios medios de información en Estados Unidos esperan que el día de hoy la Casa Blanca brinde más información sobre esta nueva reapertura con la frontera con México y así millones de personas puedan ingresar al país vecino.

EU abre de nuevo frontera con México

De igual manera, entre otros detalles dados a conocer en medios como The New York Times y AP, fue que para los viajeros que no cuenten con vacunas, la frontera terrestre permanecerá cerrada, con excepción de viajes esenciales.

Para destacar, también hacen mención que para mediados de enero, los viajeros que quieran ingresar vía terrestre a EU, como conductores de camiones deberán estar completamente vacunados y presentar su comprobante de vacunación.

De acuerdo a AP, funcionarios de Estados Unidos fueron claro que estas medidas no beneficiarán a los migrantes sin importar que estén vacunados, sino al contrario entrarán al programa de ser regresados a su país.

NLD

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos