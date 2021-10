Walmart retiró de sus anaqueles un frasco de aromaterapia que está ligado a la muerte de dos personas y dos enfermas más en EU.

Según AP, las autoridades podrán resolver el misterio de una enfermedad tropical grave en un frasco de aromaterapia importado de India.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que detectaron el mismo tipo de bacteria, la melioidosis en una botella de los pacientes, presuntamente la de aromaterapia.

Sin embargo, se aclara que apenas están las investigaciones para confirmar si la bacteria de la botella es la misma detectada en los cuatro pacientes. Un análisis de laboratorio preliminar indicada que hay una estrecha relación.

EU: retiran frasco de aromaterapia ligado a dos muertes

Por lo pronto, el frasco encontrado en un paciente de Georgia está fabricado en India, se trata de "Better Homes & Gardens Lavender & Chamomile Essential Oil Infused Aromatherapy Room Spray with Gemstones" (Aerosol de Habitación con Infusión de Aceite Esencial de Lavanda y Manzanilla con Piedras Preciosas, de Better Homes & Gardens”), confirmaron los CDC.

Las tres personas restantes que tendrían el mismo frasco son de Kansas, Minnesota y Texas.

En tanto que Walmart informó que retiró 3 mil 900 botellas del aerosol en seis aromas, luego de las primeras conclusiones de las autoridades.

El frasco se vendía en 4 dólares en 55 tienda de Walmart y en su página de internet desde febrero hasta el jueves pasado.

LEE TAMBIÉN: Acepta Ricardo Salinas que mujer le embargó un Elektra, pero hace tres años

Despiden a Donovan Abraham, menor que murió en ataque a empresario en AICM

Vinculan a proceso a tres adolescentes que abusaron de niña en Chihuahua

Matan a 4 policías cerca de torneo infantil en Zacatecas

Detienen en EU a maestra acusada de abusar de su alumno

HLL



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos