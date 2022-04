Estados Unidos.- Elon Musk, CEO de Tesla, confirmó la intención de comprar Twitter.

Este jueves, a días de informar que no formaría parte del consejo de administración de la red social tras ser el mayor accionista, se indicó que Musk ofreció 54.20 dólares por acción. Según Bloomberg, equivale a 43 mil millones de dólares.

Actualmente Musk tiene poco más del 9% de las acciones de Twitter.

La red social informó que el miércoles Musk confirmó su intención a través de una carta enviada a la empresa.

"He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social en una democracia funcional", afirmó Musk en la presentación.

"Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada".

Musk en los últimos días ha criticado a Twitter, pues, asegura, no cumple con los principios de libertad de expresión. Sobre todo, se recuerda la censura impuesta a Donald Trump, aunque otras plataformas como Facebook hicieron lo mismo.

Actualmente el presidente de Twitter es Jack Dorsey, con una participación de 4.7%.

(Con información de AP)

