Estados Unidos.- Emma Coronel pasará menos meses de cárcel, luego de que el Buró de Prisiones anunciara que será liberada en septiembre de 2023 tras haberse declarado culpable del tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa que encabezaba su esposo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La condena inicial para Coronel era de 36 meses en prisión, pero este jueves se informó que serán 31 meses, una reducción de cinco meses. El 13 de septiembre estará en libertad nuevamente luego de que en noviembre de 2021 se declarara culpable.

Aunque su condena, según Univisión, podría aún reducirse si suma una buena conducta y participa en programas y actividades de rehabilitación. Coronel tiene el número de prisionera 31149-509, aunque se desconoce en qué prisión se encuentra.

El anuncio ocurre a dos semanas de que la corte de apelaciones estadounidense confirmara la cadena perpetua de su esposo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Emma Coronel culpable del tráfico de drogas para Cártel de Sinaloa

El pasado 30 de noviembre de 2021, Emma Coronel de 32 años se declaró culpable de los delitos de conspiración para distribuir drogas y lavar millones de dólares del Cártel de Sinaloa.

La esposa de "El Chapo" suplicó al juez federal Rudolph Contreras considerar a sus hijas gemelas, pues crecerían sin sus padres.

"Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad pero también me enseñaron a aceptar mis errores y pedir perdón por ellos", dijo Coronel al Juez.

Sobre sus gemelas, al juez le dijo que ya estaban creciendo sin uno de sus padres, en referencia a "El Chapo" que está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

"Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá", rogó Coronel.

(Con información de Univisión)

