Emma Coronel suplicó ante el juez federal Rudolph Contreras considerar a sus hijas gemelas pues crecerían sin sus padres.

Durante el juicio contra Coronel, por apoyar al Cártel de Sinaloa que lideró su esposo Joaquín "El Chapo" Guzmá, la mexicana y ciudadana estadounidense le rogó por sus gemelas.

Coronel aceptó que para el juez sería difícil por el simple hecho de ser esposa de "El Chapo", "pero le ruego que no lo haga".

'Mis padres me inculcaron el respeto'

Emma Coronel, de 32 años, también se refirió a sus padres.

"Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad pero también me enseñaron a aceptar mis errores y pedir perdón por ellos", declaró ante el juez.

Sobre sus gemelas, al juez le dijo que ya estaban creciendo sin uno de sus padres, en referencia a "El Chapo" que está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

"Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá", rogó Coronel.

Este martes, Coronel fue sentenciada a tres años de cárcel y cuatro años de libertad condicional.

"Le deseo buena suerte", le dijo el juez a Coronel tras la sentencia.

En junio pasado, Coronel se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuahua; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

(Con información de AP)

