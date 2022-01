Estados Unidos.- Autoridades investigan el caso de un hombre de 76 años que fue encontrado muerto en su casa.

Los hechos se registraron en la ciudad de Natchitoches, en Luisiana, Estados Unidos, cuando una mujer con discapacidad visual reportó que su esposo identificado como William Robert 'Bob' Lang Jr. había desaparecido.

La mujer detalló que no había sabido de él desde un día antes de reportarlo como desaparecido ante las autoridades.

Tras el reporte, los agentes de la policía llegaron a la casa de la pareja y localizaron a Lang muerto en su cama.

“El oficial que respondió observó un vidrio roto en la ventana de la residencia y pidió permiso para ingresar a la casa y buscar al Sr. Lang", según un comunicado de la oficina del alguacil.

Hombre murió a causa de lesiones por arma de fuego en Estados Unidos

El cuerpo del hombre estaba en su cama y presentaba heridas de arma de fuego, por lo que el caso ha sido clasificado como homicidio.

De acuerdo al medio The Sun, la esposa de Lang, fue descrita como discapacitada visual, sin embargo, las autoridades no han explicado por qué la esposa no escuchó los disparos o el sonido de cristales rotos, o cómo no pudo encontrar el cuerpo de su esposo en su cama durante 27 horas.

“Nuestros investigadores están trabajando incansablemente en un esfuerzo por arrestar al individuo o individuos involucrados en el asesinato del Sr. Lang… Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia Lang", declaró la oficina del alguacil.

FRG

