Estados Unidos.- Un hombre de 57 años fue detenido acusado del asesinato de su hijo durante los festejos de Año Nuevo.

Los hechos se registraron a las afueras de una casa del vecindario de Rosebank, en el distrito de Staten Island, Nueva York.

De acuerdo al medio local New York Daily News, vecinos alertaron al Sistema de Emergencias 911 tras escuchar disparos durante la madrugada del sábado.

Elementos acudieron a la zona y localizaron el cuerpo de un hombre de 29 años identificado como Joseph Leone Jr. quien presentaba heridas de bala en el pecho.

Joseph fue trasladado al Hospital Universitario de Staten Island, en Ocean Breeze, donde fue declarado muerto.

Te puede interesar: Pequeño de 8 años es alcanzado por una bala durante tiroteo en centro comercial

Leone celebraba Año Nuevo cuando su padre lo asesina a balazos en Estados Unidos. (Foto: Staten Island Advance).

Detienen a papá del fallecido en Estados Unidos

Tras el tiroteo, Joseph Leone, de 57 años, fue detenido acusado de dispararle a su propio hijo.

El propietario de una tienda de nutrición deportiva cercana inicialmente creyó que los disparos eran el sonido de los fuegos artificiales, sin embargo, se percató más tarde de lo que era realmente.

“Estaba haciendo un trabajo de mantenimiento y escuchamos algunos disparos... Al principio pensé que escuchamos fuegos artificiales… Pero pronto me di cuenta de que no lo era. Agarré a mi hija, a mi esposa y me escondí en el baño hasta que llegó la policía y esas cosas”, comentó Jean Suárez.

El Departamento de Policía de Nueva York informó que Leone enfrenta cargos de asesinato, asalto y posesión criminal de un arma.

"Mi corazón está roto para siempre, pero sé que ya no estás sufriendo Te amo más alto que el cielo y más profundo que el océano. Por favor, cuídame a mí y a tus hijos", escribió en redes sociales un familiar de Carolina del Sur.

Te puede interesar: Niños aterrorizados piden ayuda tras localizar bebé muerto en un congelador

FRG

Las noticias de AM en

Síguenos