Estados Unidos.- Autoridades investigan una balacera que cobró la vida de un joven de 18 años al ser alcanzado por una bala perdida.

La balacera se registró en la ciudad de Paterson, en Nueva Jersey, en ese momento, Robert Cuadra, caminaba de camino a casa de su abuela para dejarle alimentos y artículos de primera necesidad.

De acuerdo al medio local ABC News, al menos hubo 16 detonaciones de arma de fuego en la zona, lamentablemente una de las balas alcanzó al joven.

Los oficiales que respondieron encontraron a Robert tirado en la acera con una herida de bala en la cabeza, por lo que fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Saint Joseph, donde fue declarado muerto.

Mediante un comunicado, el alcalde, Andre Sayegh, lamentó la muerte del joven y detalló que habló con la madre de la víctima para ofrecerle el apoyo de su oficina.

Robert llevaba comida a casa de su abuela en Estados Unidos. (Foto: ABC News).

Ofrecen condolencias a familia de joven asesinado en Estados Unidos

Familiares y amigos acudieron a la escena del crimen para escribir condolencias para la familia de Cuadra.

"No era un niño de la calle, no era un niño violento, era un niño natural, bueno e inocente", expresó su primo Carlos Traverso, Jr.

Su madre explicó que el joven obtuvo una beca para ingresar en otoño a la Universidad Estatal de Montclair, la institución donde soñaba estudiar.

"Era un buen chico, era humilde, no molestaba a nadie, no salía… No importa por lo que haya pasado, siempre se estaba riendo, jugando, bromeando, podía pasar por algo en este momento y luego estar jugando como si nada hubiera pasado, era un espíritu tan bueno", expresó Ivernis Santiago.

