Estados Unidos.- Sarah Carter se encuentra devastada después de que su exnovio dispara mortalmente en contra de su hija Alice de 10 meses.

Los hechos se registraron en la ciudad de Brook Park, en Ohio, cuando la expareja de Sarah y padre de Alice ingresara al domicilio de la mujer.

Sarah, sabiendo que se encontraba su bebé, su hijo mayor y dos de sus primos, intentó entretener al hombre quien le disparó en una pierna.

"Es tu pierna, vas a vivir, es solo tu pierna, los niños están bien, solo mantén la calma", pensaba Carter.

Al escuchar el disparo, el hijo mayor de Sarah y sus primos se escondieron debajo de la cama de su habitación, mientras que el hombre exigía ver a la bebé.

"Sí, estaban aquí, pero no presenciaron físicamente eso, no vieron mi herida y quería que siguiera así", comentó Sarah al medio local ABC News.

Tras luchar, el hombre ingresó a la habitación de Alice, quien descansaba en su cuna, y disparó en contra de la bebé, posteriormente, accionó el arma en contra de él mismo para quitarse la vida.

Madre de menor muerta en Estados Unidos pensó en poner orden de restricción

Carter declaró a las autoridades que el hombre llevaba acosándola por meses y que pensaba en interponer una orden de restricción.

"A los ojos de algunas personas, parece que él está tratando de tomar la custodia de ella. Pero a los ojos de alguien que ha lidiado con él acechándome y acosándome durante meses y meses y meses, tuve la sensación de que era más que eso", expresó Carter.

La mujer lamentó la muerte de su hija y exhortó a todas las mujeres que sufren por casos similares a que actúen antes de que suceda algo como esto.

“Solo quiero llamar la atención sobre el hecho de que hay personas que son muy manipuladoras y saben cómo amenazar legalmente… Y debería haber una manera de que las personas, no solo las mujeres, puedan estar protegidas cuando sienten que su vida está en peligro”.

Carter creó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para solventar los gastos del funeral de la pequeña Alice.

"Nuestros corazones están rotos para siempre. La herida de bala que me dejó me destrozó el fémur, por eso tuve que estirar la pierna durante 24 horas y ahora tengo varillas que me bajan por toda la pierna", escribió en la página.

