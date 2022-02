Estados Unidos.- Un hombre herido se encuentra en calidad de detenido tras presuntamente disparar contra su hija de 2 años.

Los hechos se registraron en una propiedad ubicada en Meyer Avenue entre las calles Porter y 28th en el estado de Wyoming, cuando Khalise, de 2 años, se encontraba con su padre.

De acuerdo a un informe compartido por la policía, vecinos alertaron al Sistema de Emergencias por aparentes detonaciones.

Al llegar al domicilio, localizaron el cuerpo de la menor, paramédicos ya no lograron hacer nada por ella pues ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades también localizaron a un hombre herido de bala, más tarde fue identificado como el padre de la menor.

La policía de investigación dice que el hombre que le disparó contra Khalise se apuntó a sí mismo, por lo que se encuentra en calidad de detenido.

“Este es uno de los ejemplos más trágicos de violencia armada que he visto en mi carrera”, comentó la jefa del Departamento de Seguridad Pública de Wyoming, Kim Koster.

Hombre que asesinó a hija en Estados Unidos estaba molesto por la manutención

En una entrevista para el medio Fox News, Kambria Brewer madre de Khalise, informó que ese día su hija visitaba a su padre.

“Estaba enojado por la manutención de los hijos, pero yo solo le decía que la manutención de los hijos no importa”, comentó Brewer.

'¿Por qué nuestra hija?', llora madre a su niña de 2 años asesinada por su padre en Estados Unidos. (Captura de video).

La mujer no entiende por qué el hombre actuó de esa forma y lamentó que su hija mayor haya sido víctima de la violencia de su padre.

"No puedo imaginar. No puedo. He estado tratando de entenderlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Solo quiero preguntarle por qué. ¿Por qué nuestra hija? Podrías haberme pillado. Si te sentiste abrumado, podrías haberla entregado a la policía, podrías haberla entregado a mí”, expresó la mujer entre lágrimas.

