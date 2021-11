Estados Unidos.- Una mujer fue rechazada como voluntaria de una escuela primaria en la que asistían sus hijos debido a que tiene OnlyFans.

Victoria Triece, de 30 años, que gana dinero en esta plataforma para adultos, planea demandar a la escuela ubicada en el condado de Orange.

Durante cinco años, Triece ha sido parte del programa de voluntarios ADDition de la escuela, haciendo de todo, desde ayudar a los estudiantes con sus asignaciones hasta organizar fiestas en clase.

Todo a lo que me dediqué me fue arrebatado de las manos sin una razón adecuada", dijo el jueves en una conferencia de prensa con sus abogados.

Triece, cuya cuenta de Twitter se vincula al sitio para adultos, trabajó para OnlyFans durante más de dos años antes de que otro padre aparentemente se registrara, pagara por el contenido y notificara al colegio, dijeron ella y sus abogados.

Habrá un porcentaje de padres que se levantarán en sus brazos morales y la señalarán con el dedo discriminatorio y le dirán: 'No te queremos cerca de nuestros hijos'. Bueno, ellos no lo habrían sabido porque ella lo mantuvo alejado de los niños. No puedes acceder a ella a menos que seas un adulto", expresó el abogado.