Estados Unidos.- Una mujer que cuidaba a su bebé mientras trabajaba recibió una propina de más de 20 mil pesos.

Los hechos se registraron en un restaurante llamado Waffle House ubicado en Carolina del Norte, en Estados Unidos, cuando Shirell ‘Honey’ Lackey trabajaba un turno de 15 horas como mesera mientras cuidaba a su pequeña hija Bella.

Según mencionó la mujer al medio local Fox News, ese día no esperaba que después de atender a un cantante de country, este le dejaría mil dólares (más de 20 mil pesos mexicanos) y dos boletos para asistir a una de sus presentaciones.

Te puede interesar: Estados Unidos: Detienen a maestra acusada de abuso sexual de un estudiante

Además el hombre le pidió a Shirell que le pasara una dirección en donde pudiera enviar algo de ropa para la bebé y algunas otras cosas que necesitara.

La mujer, aseguró que se trataba de un cantante de country famoso, y aunque quiso hacer público el hecho, él prefirió que lo dejaran en el anonimato.

Mediante una publicación en Facebook, Shirell compartió la foto del ticket de compra y la propina que el artista le dejó.

Así mismo, explicó que el cantante se había percatado de su situación después de que el conductor del su autobús la escuchara discutir con un compañero de trabajo por las 15 horas que tenía que trabajar en el turno y además tener cuidar a su pequeña hija.

El conductor platicó con el músico y este decidió hacer el buen acto del día dejándole esa cantidad de dinero y unas palabras de aliento.

Así que vino a mí y me dijo que en una sociedad en la que nadie quiere trabajar, tenía que respetar el ajetreo de alguien que está dispuesto a hacer lo que sea necesario sin importar qué sea necesario para mantener a su hijo y comencé a llorar”, le comentó el hombre,

Te puede interear: Madre pide desesperada encontrar a su pequeño Christopher que desapareció cuando jugaba con su perro

Shirell aseguró que se sintió bien al sentirse reconocida, y agradeció regalo del cantante anónimo.

Se siente bien ser reconocido. Quiero decir, no lo hago para que me reconozcan, lo hago porque Bella lo es todo, pero es bueno que me reconozcan por hacer las cosas que hacemos como madres", expresó la mujer al medio local 8 News.