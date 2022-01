Con éxito, doctores de EU trasplantan corazón de cerdo a paciente humano

Estados Unidos. Como un gran avance en la tecnología en cuestión de Salud, autoridades médicas dieron a conocer que se ejecutó con éxito el primer trasplante de un corazón de cerdo a un paciente.

De acuerdo a AP, cirujanos de Estados Unidos buscaron esta opción como una última oportunidad para salvarle la vida a un hombre en el hospital de Maryland. Hasta el momento todo parece indicar que fue un éxito la operación.

Por su parte, los médicos especialistas que participaron en esta cirugía en el Centro Médico de la Universidad de Maryland afirman que el trasplante mostró que un corazón de un animal genéticamente modificado puede funcionar en el cuerpo humano sin rechazo inmediato.

El corazón de cerdo fue trasplantado en David Bennett, de 57 años, quien ve esta opción como una última oportunidad para seguir con vida, aunque estaba consiente de que este experimento funcionara, pero no tenía otra opción.

Sabía que no había garantía de que el experimento funcionara, pero se estaba muriendo, no era elegible para un trasplante de corazón humano y no tenía otra opción", comentó su hijo.