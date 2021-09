Una mujer de 74 años de edad luchó contra un caimán para salvarle la vida a su perro, en un lago cercano a la ciudad de Boca Raton, en el condado de Palm Beach en Florida.

De acuerdo a lo publicado por el medio local The Palm Beach Post, fue la tarde del 24 de agosto cuando Suzan Marciano paseaba a Nalu, su perro de raza golden retriever, en las inmediaciones del lago en el parque Burt Aaronson.

Ambos hicieron una pausa para descansar. Suzan le quitó la correa a Nalu, tomó un palo para jugar y después subió a la orilla del lago para mojarse los pies.

En un descuido de pocos segundos, Suzan relata que observó cómo una sombra de casi dos metros se acercaba a Nalu. Era un caimán de casi dos metros de longitud que ya había abierto sus enormes mandíbulas para atacar al perro.

Sin pensarlo, la mujer se abalanzó sobre el enorme reptil y con el peso de su cuerpo le obligó a que soltara a su fiel compañero de más de 10 años.

Antes de volverse a meter a las profundidades del lago, el caimán lastimó a la mujer en su mano, pero por la emoción del momento, ella no sintió ningún dolor.

Todo fue un gran borrón. Estaba en tal estado de shock. No sentí ningún dolor".

Fue hasta de regreso a su auto cuando sintió el dolor en su mano. Un amigo le recomendó que acudiera a la sala de urgencias para que se atendiera.

Todo lo que podía pensar era, 'Quiero llegar a casa'. Estaba en un estado tan terrible que no pensaba con claridad. Cuando la llamé, me dijo: 'Tienes que hacer algo. Necesita una vacuna contra el tétanos y necesita que se revise la lesión. Eso me devolvió a la realidad ".