Estados Unidos.- Una menor de 2 años identificada como Baelyn Schwab, sufrió la misteriosa hepatitis infantil, sin embargo, según aseguran sus padres, la niña quedó irreconocible.

A Schwab, de Aberdeen, en Dakota del Sur, le diagnosticaron hepatitis el pasado 22 de abril y tuvo que recibir un trasplante de hígado apenas quince días después, el 5 de mayo.

Todo comenzó cuando Kelsea, madre de la menor, le detectó ronchas en los brazos, por lo que acudió a un hospital en donde le recetaron medicamentos para la alergia.

Sin embargo, al día siguiente, la niña amaneció con los ojos amarillos y su salud empeoró, por lo que tuvieron que regresar al hospital en donde le realizaron más estudios y le detectaron esta enfermedad.

La madre detalló al medio CNN que al poco tiempo los niveles de amoníaco en su hígado aumentaron peligrosamente a 109, muy por encima de los 25 a 40 saludables, lo que sugiere a los médicos que el órgano estaba fallando.

Srinath Chinnakotla, cirujana del hospital, explicó que Baelyn se enfermó tanto que temían que estuviera a punto de caer en coma y sufrir daño cerebral permanente o incluso la muerte, ante tal escenario, fue necesario programar un trasplante de hígado para Baelyn apenas dos semanas después de que se enfermó.

La madre lamentó que después de pasar esta enfermedad y el trasplante del órgano, su hija quedó irreconocible.

"Sus ojos ya no se sentían pegados a su cabeza…Esta no es mi hija… La vimos deteriorarse lentamente. Estaba empezando a temblar y tenía problemas para sentarse, no podía mantener la cabeza erguida, y al verla pasar por esto pensé: '¿Realmente voy a recuperarla?'", comentó la madre a CNN.

¿Qué es la hepatitis infantil y cuáles son los síntomas?

Según define Leandro Soares Sereno, asesor para la prevención y el control de las hepatitis virales en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la hepatitis es una inflamación del hígado y tiene diferentes causas que llevan dicha inflamación “como una infección o una intoxicación por medicamentos y sustancias”.

Los síntomas son:

Dolor abdominal

Diarrea

Vómito

Ictericia (piel y mucosas amarillas)

