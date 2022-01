Estados Unidos.- Con gritos de niños y adultos pidiendo ayuda durante un incendio en Estados Unidos, habitantes de un recinto departamental fueron evacuados.

El incendio, que se originó presuntamente a causa de un calentador de espacio que funcionaba mal, dejó como saldo 19 personas muertas, incluidos nueve niños.

Los hechos se registraron en un edificio de 19 pisos en la sección Tremont en Bronx, Nueva York.

Alrededor de 200 bomberos apoyaron en el rescate de los habitantes y a sofocar las llamas.

“Había cadáveres en todos los pisos… Fue el peor incendio que vi en 30 años", expresó un bombero al New York Post.

Incendio en Estados Unidos: Niños clamaban ayuda mientras fuego consumía sus casas; mueren 19. (Foto: AP).

Dilenny Rodríguez, de 38 años, quien vive en el noveno piso con su familia, expresó que mientras era evacuada escuchaba gritar a los niños que vivían en departamentos contiguos.

“Escuché a muchos niños gritar: '¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!' Estaba oscuro. El humo estaba muy mal. Esos niños lloran pidiendo ayuda", expresó la mujer.

Familiares acudieron a la zona del desastre para poder identificar a los muertos, al menos se reportan 20 desaparecidos.

“Solo he visto cadáveres por ahora, y no puedo identificar ninguno de ellos. El que vi aquí fue un chico de 15 o 16 años, que pensé que podría ser mi sobrino. Vi su cara en una bolsa para cadáveres. Parecía familiar, pero no era él”, expresó Aisha Dukuray, de 28 años.

El comisionado del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY), Daniel Nigro, expresó que los cuerpos fueron llevados a Manhattan y Queens Morgues, por lo que las familias que buscan a las víctimas tendrán que acudir a identificarlos.

“Se espera que haya numerosas muertes, pero aún no lo sabemos", comentó Nigro.

Incendio en Estados Unidos dejó 12 muertos

A inicios de este mes se registró otro incendio en un domicilio compartido por dos familias en Filadelfia.

El primer subcomisionado de bomberos, Craig Murphy informó que ninguna de las cuatro alarmas que se encontraban en el domicilio afectado funcionaba por lo que no se activaron al detectarse el fuego.

Aún no se ha confirmado el origen del fuego pero los investigadores están analizando la posibilidad de que un niño de 5 años que sobrevivió pudo haber ocasionado las llamas.

