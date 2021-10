Estados Unidos.- Abogados de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán buscan anular la sentencia de cadena perpetua a la que le fue impuesta.

El 14 de julio de 2019 en Nueva York, Guzman había sido condenado a cadena perpetua, más 30 años adicionales, después de que fuera declarado culpable de dirigir la operación de tráfico de drogas en el cártel de Sinaloa.

Aunque medios estadounidenses aseguran que el proceso judicial que comenzó con su arresto en México en 2016 había terminado, ahora los abogados del narcotraficante mexicano están buscando anular esta sentencia debido a que el juicio no fue justo.

Según detalló Marc Fernich, abogado de Guzmán, al medio local ABC News, ‘El Chapo’ no recibió un juicio justo debido al aislamiento al que fue sometido.

Además, el abogado defensor presentó como prueba un artículo de Vice News en el que se informaba que cinco miembros del jurado desobedecieron las instrucciones para evitar información sobre el caso pues habían dado cobertura del juicio mediante redes sociales o habían proporcionado detalles a medios de comunicación.

Después de escuchar los argumentos de Fernich, los fiscales expresaron que el artículo presentado era insuficiente para merecer una investigación.

La evidencia aquí no es comprobable. Simplemente no lo es. Se obtiene de forma anónima. No está corroborada. Es un rumor y un doble rumor”, concluyó la corte Hiral Mehta del Departamento de Justicia.

FRG