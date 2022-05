Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer que los casos recientes de viruela símica identificados en Europa, América del Norte y Medio Oriente son algo "de lo que preocuparse".

"Es una preocupación en el sentido de que si se extendiera, tendría consecuencias", añadió el Mandatario demócrata en sus primeras declaraciones públicas sobre la enfermedad.

El Presidente respondió a una pregunta sobre la viruela de mono cuando hablaba con periodistas en la Base Aérea de Osan, en Corea del Sur.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Te puede interesar: Ante escasez, Joe Biden anuncia el arribo de fórmula láctea para bebé de Europa

"Todavía no me han dicho el nivel de exposición, pero es algo que debe preocupar a todo el mundo", subrayó Biden.

Añadió que había trabajos en marcha para determinar qué vacuna podría ser eficaz.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que Estados Unidos tiene suministros de "una vacuna relevante para tratar la viruela símica".

"Tenemos un biológico disponible para su despliegue con ese fin", dijo.

La viruela símica no suele identificarse fuera de África. Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que hasta el sábado se habían reportado 92 casos confirmados y 28 sospechosos en 12 países miembros que no son endémicos para el virus. Hasta ayer, no había muertes asociadas a este brote.

La agencia sanitaria de la ONU advirtió que se detectarán más infecciones conforme aumente la vigilancia en naciones no endémicas.

Te puede interesar: Cae al nivel más bajo la aprobación de Joe Biden como Presidente de EU

Reino Unido registró ayer casos de viruela de mono que no están relacionados con ningún viaje a África Occidental, donde la enfermedad es endémica, informó un responsable de la agencia británica de seguridad sanitaria.

"El riesgo para la población general sigue siendo extremadamente bajo en este momento, y creo que la gente tiene que estar alerta", apuntó la asesora médica jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA), Susan Hopkins.

No hay tratamiento para la viruela del mono, que se transmite por contacto con una persona infectada o con sus fluidos corporales y se cura sola sin necesidad de hospitalización, pero en ocasiones resulta mortal.

Te puede interesar: ¿Qué es la viruela del mono y cuáles son sus síntomas?

El periodo de incubación suele ser de 6 a 16 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.

Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.

Según la OMS, los síntomas duran entre 14 y 21 días.

Te puede interesar: ¿Qué es la viruela del mono y el virus del mono B y en qué se diferencian?

FRG