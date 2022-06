Tras decenas de muertos por tiroteos en escuelas o espacios públicos, el Presidente Joe Biden firmó este sábado una ley sobre violencia con armas.

Apenas el viernes, la Cámara de Representantes aprobó la legislación luego del aval del Senado el jueves.

Ahora, este sábado, Joe Biden promulgó la iniciativa antes de partir de Washington hacia dos cumbres en Europa.

"Se salvarán vidas", señaló desde la Casa Blanca. "Su mensaje para nosotros fue que hiciéramos algo. Pues bien, así lo hemos hecho hoy", indicó luego de que familias de las víctimas en tiroteos exigieran endurecer las leyes contra las armas.

Joe Biden promulgó una ley de armas que endurece medidas a compradores jóvenes. Foto: AP

Joe Biden firma ley contra armas, ¿de qué trata?

La nueva legislación, que no se hacía en décadas, endurecerá las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas más jóvenes.

Pues recordemos, que en la reciente masacre en una escuela primaria en Texas, el tirador era un joven de 18 años, identificado como Salvador Ramos, quien compró dos armas recién cumplido la edad legal para adquirir armamento.

La nueva ley mantendrá fuera del alcance las armas de fuego para quienes sean considerados en delitos de violencia doméstica.

Los estados podrán también implementar leyes que faciliten a las autoridades despojar las armas a personas consideradas peligrosas.

Se destinarán 13 mil millones de dólares para reforzar programas de salud mental y ayudar a las escuelas que han sido blanco de tiroteos.

Joe Biden sobre ley de armas: 'no tiene todo lo que quiero'

Sin embargo, Joe Biden aceptó que las leyes no tienen todos los cambios que debe haber. "No tiene todo lo que quiero”, pero "sí incluye acciones que he pedido desde hace mucho tiempo y que van a salvar vidas".

En tanto, el 11 de julio el gobierno organizará un evento para legisladores y familias afectadas por la violencia armada.

La ley no incluye restricciones más estrictas como la prohibición de armas tipo asalto o la verificación de antecedentes de todas las transacciones de armas, pero los cambios no se veían desde 1993, cuando se prohibieron las armas de asalto.

