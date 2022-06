Washington.- Miah Cerrillo tuvo que vivir momentos de angustia y pensar que la matarían durante la masacre a 19 de sus compañeros y dos profesoras en Uvalde, Texas, para llegar al Congreso a la discusión sobre la violencia que provocan las armas de fuego.

Este miércoles, en el segundo día de discusión sobre las armas, el testimonio de Miah Cerrillo fue dado a conocer a través de un video, mientras su padre Miguel Cerrillo se secaba sus lágrimas al escucharla en la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes sobre la violencia con armas de fuego.



"Yo pensé que él iba a regresar, así que me cubrí con sangre", señaló la pequeña. "Me la puse y me quedé quieta".

Su testimonio no era poco conocido, pues la cadena CNN ya había difundido una entrevista de su tía Blanca Rivera que mencionaba que su sobrina así pudo fingir que estaba muerta para que no la matara Salvador Ramos, de 18 años.

Miah Cerrillo, ese día, tuvo que usar el celular de una de sus maestras que estaba muerta para hablar al 911. La menor aseguró que vio cuando la profesora fue baleada en la cabeza antes de que encontrara un lugar para ocultarse.

Miguel Cerrillo, padre de Miah Cerrillo, una estudiante de cuarto grado en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas. Foto: AP

Miah Cerrillo no se siente segura en una escuela

En la comparecencia de Miguel Cerrillo, el papá le preguntó a su hija si se sentía segura en la escuela.

Miah asentó con la cabeza que no. "¿Por qué?", le preguntó su padre. "No quiero que pase de nuevo", fue la respuesta de Miah Cerrillo.

El testimonio formó parte de los trabajos de los legisladores para un acuerdo bipartidista sobre las medidas de seguridad a raíz de los tiroteos masivos.

"Les pido a todos los miembros de esta comisión que escuchen con el corazón abierto a los valientes testigos que han venido a contar sus historias sobre cómo la violencia con armas de fuego ha impactado sus vidas", pidió la demócrata Carolyn Maloney.

"Nuestros testigos de hoy han sufrido dolor y pérdida. Pero están mostrando un coraje increíble al venir aquí a pedirnos que hagamos nuestro trabajo".

(Con información de AP)