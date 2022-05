El Congreso de Estados Unidos llevó a cabo este martes su primera audiencia sobre objetos voladores no identificados u OVNIS en Estados Unidos en medio siglo. Y no, el gobierno aún no confirma la existencia de vida extraterrestre.

En testimonios ante una Subcomisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, funcionarios del Pentágono no revelaron información adicional sobre su investigación en curso de cientos de avistamientos inexplicables en el cielo.

Pero informaron que han seleccionado a un director para un nuevo grupo de trabajo encargado de coordinar las labores de recolección de datos sobre lo que el gobierno describe de manera oficial como “fenómenos aéreos no identificados” (o UAP, por sus siglas en inglés).

Ronald Moultrie, subsecretario de defensa para inteligencia, dijo que el Pentágono también intentaba desestigmatizar el tema y alentar a pilotos y demás personal militar a reportar cualquier cosa inusual que vean.

“Queremos saber qué hay allá afuera tanto como ustedes”, dijo Moultrie a los legisladores, añadiendo que él mismo era aficionado a la ciencia ficción.

Ustedes no son los únicos que nos hacen preguntas. Nos las hacen nuestros familiares, y lo hacen todo el tiempo”.

Legisladores de ambos partidos aseguran que los OVNIS en Estados Unidos son un tema de seguridad nacional.

Se han reportado avistamientos de lo que parecen aeronaves que vuelan sin medios de propulsión perceptibles cerca de bases militares y en zonas costeras, lo que abre la posibilidad de que los testigos hayan visto tecnología secreta china o rusa.

Pero los avistamientos suelen ser fugaces. Algunos OVNIS en Estados Unidos aparecen apenas unos instantes frente a las cámaras, y en ocasiones distorsionados por los lentes de las cámaras.

Se cree que el gobierno de Estados Unidos tiene información adicional que no ha revelado al público sobre los avistamientos.

Un reporte interino que funcionarios de inteligencia dieron a conocer el año pasado enumeró 144 avistamientos de aeronaves u otros dispositivos que volaban a velocidades o trayectorias desconocidas.

Con excepción de un caso, en los avistamientos investigados no había información suficiente para que los investigadores pudieran siquiera describir la naturaleza del incidente.

Un alto funcionario del Pentágono demostró brevemente el martes lo complicado del desafío.

Scott Bray, subdirector de inteligencia naval, se puso de pie frente a una pantalla de televisión para mostrar un breve video captado por un F-18.

El video muestra el cielo azul y las nubes que pasan rápidamente. En un cuadro, que le tomó al personal varios minutos encontrar, se ve la imagen de un objeto en forma de globo.

Como pueden ver, encontrar UAPs es más difícil de lo que podrían pensar”, dijo Bray.

