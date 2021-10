Estados Unidos.- Pena de muerte en EU: Un recluso identificado como John Marion Grant vomitó y se convulsionó después de que le aplicaran un cóctel de medicamentos.

John, de 60 años, había sido acusado del asesinato en 1998 de una trabajadora de la cafetería de la prisión.

Marion Grant que estaba atado a una camilla dentro de la cámara de ejecución, comenzó a convulsionar y a vomitar después de que le administraron la primera droga, el sedante midazolam. Varios minutos después, dos miembros del equipo de ejecución le limpiaron el vómito de la cara y el cuello.

Antes de que se levantara el telón para permitir que los testigos vieran el interior de la cámara de ejecución, se oyó a Grant gritar: “¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!" Lanzó una serie de blasfemias antes de que comenzara la inyección letal. Fue declarado inconsciente unos 15 minutos después de que se le administrara la primera de tres drogas y declarado muerto unos seis minutos después de eso, a las 4:21 pm.

Te puede interesar: Ejecuta EU a una reclusa por primera vez desde 1953

Alguien que vomite mientras es ejecutado es raro, según los observadores.

Nunca había oído hablar de eso ni lo había visto”, dijo Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre Pena de Muerte, que no es partidista. "Eso es notable e inusual".

Michael Graczyk, un reportero retirado de Associated Press que todavía cubre ejecuciones para la organización de forma independiente, ha presenciado la ejecución de la pena de muerte unas 450 veces. Dijo el jueves que solo recordaba un caso en el que alguien vomitara mientras era ejecutado.

El fiscal general y el gobernador de Oklahoma no respondieron preguntas sobre las reacciones de Grant a las drogas. De hecho, el portavoz del Departamento de Correccionales, Justin Wolf, dijo por correo electrónico que la ejecución "se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos del Departamento de Correccionales de Oklahoma y sin complicaciones".

Una declaración del gobernador republicano Kevin Stitt hizo referencia a una sección de la Constitución de Oklahoma en la que los votantes consagraron abrumadoramente la pena de muerte.

Hoy, el Departamento de Correccionales aplicó la ley del estado de Oklahoma y entregó justicia a la familia de Gay Carter”, dijo Stitt.

Pena de muerte en EU: Cóctel de medicamentos usado en recluso lo hizo vomitar y convulsionarse antes de morir. (Foto: AP).

Grant fue la primera persona en Oklahoma en ser ejecutada desde una serie de inyecciones letales defectuosas en 2014 y 2015. Cumplia una sentencia de prisión de 130 años por varios robos a mano armada cuando testigos dicen que arrastró al trabajador de la cafetería de la prisión Gay Carter a un armario de la fregona y apuñaló ella 16 veces con un vástago casero. Fue condenado a muerte en 1999.

Al menos ahora estamos empezando a hacer justicia para nuestros seres queridos", dijo la hija de Carter, Pamela Gay Carter, en un comunicado.

La pena de muerte se trata de proteger a las posibles víctimas futuras. Incluso después de que Grant fue retirado de la sociedad, cometió un acto de violencia que le quitó la vida a un inocente. Rezo para que la justicia prevalezca para todos los seres queridos de las otras víctimas. Mi corazón y mis oraciones están con todos ustedes ”.

Oklahoma avanzó con la inyección letal después de que la Corte Suprema de los EE. UU., En una decisión de 5-3, levantara las suspensiones de ejecución que se establecieron el miércoles para Grant y otro preso condenado a muerte, Julius Jones, por el Tribunal de Apelaciones del 10 ° Circuito de EE. UU.

Te puede interesar: AMLO rechaza pena de muerte para violadores y feminicidas de menores de edad

La Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado denegó dos veces la solicitud de indulto de Grant, incluida una votación de 3-2 este mes para rechazar una recomendación de que se le perdone la vida.

Oklahoma tenía una de las cámaras de la muerte más concurridas del país hasta que los problemas en 2014 y 2015 llevaron a una moratoria de facto. Richard Glossip estaba a solo unas horas de ser ejecutado en septiembre de 2015 cuando los funcionarios de la prisión se dieron cuenta de que habían recibido la droga letal incorrecta. Más tarde se supo que se había utilizado la misma droga incorrecta para ejecutar a un recluso en enero de 2015.

La confusión de drogas siguió a una ejecución fallida en abril de 2014 en la que el recluso Clayton Lockett luchó en una camilla antes de morir a los 43 minutos de su inyección letal, y después de que el jefe de prisiones del estado ordenó a los verdugos que se detuvieran.

Mientras la moratoria estaba en vigor, Oklahoma siguió adelante con sus planes de usar gas nitrógeno para ejecutar a los reclusos, pero finalmente desechó esa idea y anunció el año pasado que planeaba reanudar las ejecuciones utilizando el mismo protocolo de inyección letal de tres drogas que se usó durante la falla.

Los tres fármacos son: midazolam, un sedante, bromuro de vecuronio, un paralizante, y cloruro de potasio, que detiene el corazón.

Los funcionarios de la prisión de Oklahoma anunciaron recientemente que habían confirmado una fuente para suministrar todos los medicamentos necesarios para la ejecución de Grant más seis más que están programados para marzo.

Se han implementado extensas validaciones y redundancias desde la última ejecución para asegurar que el proceso funcione según lo previsto”, dijo el Departamento de Correcciones en un comunicado.

Pena de muerte en EU: Más de dos doscenas de reclusos están en demanda federal

Más de dos docenas de reclusos en el corredor de la muerte de Oklahoma forman parte de una demanda federal que impugna los protocolos de inyección letal del estado, argumentando que el método de las tres drogas corre el riesgo de causar dolor y sufrimiento inconstitucional. El juicio está programado para principios del próximo año.

Dale Baich, abogado de algunos de los condenados a muerte en esa demanda, dijo que los relatos de testigos presenciales sobre la inyección letal de Grant muestran que el protocolo de pena de muerte de Oklahoma no está funcionando como fue diseñado.

Te puede interesar: Cometió terroríficos delitos y EU lo ejecutó en la silla eléctrica

Es por eso que la Corte Suprema de Estados Unidos no debería haber levantado la suspensión", dijo Baich en un comunicado. "No debería haber más ejecuciones en Oklahoma hasta que vayamos a juicio en febrero para abordar el problemático protocolo de inyección letal del estado".

Grant y otros cinco condenados a muerte fueron destituidos de la demanda después de que ninguno de ellos eligió un método alternativo de ejecución, que un juez federal dijo que era necesario. Pero un panel de tres miembros de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos con sede en Denver determinó que los reclusos identificaron métodos alternativos de ejecución, incluso si no marcaron específicamente una casilla que indicaba qué técnica usarían. El panel había concedido la suspensión de la ejecución el miércoles a Grant y Jones, cuya inyección letal está programada para el 18 de noviembre.

Jones, cuyo caso ha atraído la atención nacional desde que apareció en 2018 en la serie documental de televisión de ABC "The Last Defense", tiene programada una audiencia de clemencia para el martes. Jones, de 41 años, ha mantenido su inocencia en la muerte a tiros en 1999 de un empresario del área de la ciudad de Oklahoma. La Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado recomendó en marzo que Stitt, el gobernador, conmutara su sentencia de muerte por cadena perpetua.

John Grant asumió toda la responsabilidad por el asesinato de Gay Carter, y pasó sus años en el corredor de la muerte tratando de comprender y expiar sus acciones, más que cualquier otro cliente con el que he trabajado", dijo la abogada Sarah Jernigan el jueves en un comunicado después de La ejecución.

Pero los abogados de Grant argumentaron que los hechos clave sobre el crimen y la problemática infancia de Grant nunca fueron presentados al jurado. Sostuvieron que Grant desarrolló sentimientos profundos por Carter y se molestó cuando ella lo despidió después de que él se peleó con otro trabajador de la cocina.

Los miembros del jurado nunca escucharon que el Sr. Grant mató a la Sra. Gay Carter mientras estaba en el calor de la pasión y la desesperación por el abrupto final de la relación adulta más profunda e importante de su vida”, escribieron sus abogados en su solicitud de indulto.

Pamela Carter, quien también trabajaba en la prisión y estuvo allí el día que mataron a su madre, rechazó la idea de que su madre y Grant tuvieran algo más que una relación profesional e instó a los funcionarios estatales a seguir adelante con la ejecución.

Entiendo que está tratando de salvar su vida, pero sigues victimizando a mi madre con estas estúpidas acusaciones", le dijo a la Junta de Perdón y Libertad Condicional este mes.

Mi madre era vivaz. Ella era amigable. Ella no conoció a un extraño. Trataba a sus trabajadores como lo haría en un trabajo en el exterior. Que alguien se aproveche de eso es simplemente atroz".

FRG

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos