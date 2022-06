La visita de Marcelo Ebrard al "East Los Ángeles College" para anunciar Jóvenes Construyendo el Futuro en esta ciudad, se convirtió en escenario de reclamos al funcionario por carencias de los consulados y hasta el narcotráfico en México.

"Queremos Canciller que copie a nuestro Presidente, que se baje, que se dé un baño de pueblo, que se dé un baño de los migrantes que están en las orillas, que están en el campo", le dijo una mujer.

Ebrard anunció que Jóvenes Construyendo el Futuro arrancará en Los Ángeles con 3 mil beneficiarios. Luego abrió una sesión de preguntas y respuestas con personas de la comunidad y activistas migrantes.

Arrancó Antonio Moreno Padilla, quien criticó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador "últimamente se ha fijado hacia el norte, pero no con las ganas que esperábamos".

@m_ebrard presentó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, California, pero los migrantes le reclamaron por el servicio en los consulados...@Emplea2Locales pic.twitter.com/Y9s0lDVtA5 — Conexión Migrante (@conectmigrante) June 10, 2022

"Los migrantes estamos sufriendo, hay necesidades, tenemos que empujar... necesitamos que el Gobierno tenga más cuidado en todos los migrantes mexicanos", externó.

Cuando Moreno dejó el micrófono, se escuchó entre los asistentes -a un salón de usos múltiples del colegio- el grito: "Ebrard, Ebrard, qué pasa con Ebrard, que los consulados no pueden mejorar".

"Sobre eso estamos, por eso estamos aquí, tenemos que trabajar juntos porque hay muchísimo por hacer, ¿qué necesitamos hacer? Ponernos a trabajar, a eso venimos, tenemos ya los recursos", respondió el Secretario de Relaciones Exteriores.

Los reclamos continuaron. Una mujer que no dijo su nombre y descartó pertenecer a cualquier tipo de asociación de migrantes, pidió al funcionario "darse un baño de pueblo" y supervisar los lujos y prerrogativas de los cónsules.

"No atienden, nos tratan muy mal, cuando usted está es diferente, no atienden las citas, no atienden a veces ni siquiera las emergencias, mi consulado no funciona, lo dejan a uno en la línea, contestan en inglés, los cónsules están hasta arriba, inalcanzables", reprochó.

"Están como en una nube, yo vengo de Sacramento y por eso queremos que usted (lo atienda)".

Fidel Vázquez le reclamó que no hablara de una reforma migratoria para los paisanos en Estados Unidos, mientras que una joven "dreamer" le pidió más acciones del Gobierno a favor de los estudiantes mexicanos en EU.

"Pues es lo que estamos planteando precisamente en la Cumbre de las Américas y es en lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado insistiendo, que se haga (...) una reforma migratoria para que la gente tenga sus derechos", respondió Ebrard.

Alma García, paisana de Durango que lleva más de dos décadas en Estados Unidos, reprochó al Canciller la inseguridad generada a partir del narcotráfico en México.

"México está sufriendo (por la inseguridad), es un cáncer, ¿qué podemos hacer para ayudar?, jefe plaza, hoy los narcos tienen asustada a la gente, ¿cómo podemos ayudar? Desde aquí podemos trabajar formar equipo y trabajar con ustedes, por favor, ayudemos a esa gente. No es posible que hay un pleito entre dos personas y que el jefe de plaza vaya a arreglarlo, ya no el presidente municipal, por favor", expresó.

Para ese momento ya permeaba cierto desorden en el salón, con personas de pie cerca del Secretario y funcionarios de la Cancillería tratando de poner orden. Ebrard permitió un par de preguntas más.

Juvenal Estrada exigió que el programa IMSS-Bienestar se implemente en cada uno de los consulados en Estados Unidos, para que se pueda atender a migrantes sin seguridad social.

Ebrard se comprometió atender todos los temas y a regresar en julio, después de que López Obrador se reúna con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington.

"El diálogo va a continuar, eso no se termina, por favor no se vayan porque nos pidió el Presidente que viniéramos, no de visita, a iniciar un trabajo, aquí se queda todo el equipo y yo regreso con ustedes en el mes de julio", expresó.

Después de los reclamos, Ebrard fue apapachado antes de retirarse del colegio, donde, en plena visita, se realizaba la graduación de estudiantes. Un simpatizante mostró una cartulina con la leyenda: "Marcelo Ebrard. Presidente 2024" y le dijo: "sí se puede Ebrard.

