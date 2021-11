Estados Unidos.- Una menor identificada como Journee Nelson fue condecorada por la policía después de ayudar a la captura de un hombre acusado de robo en EU que había asaltado a su mamá.

Los hechos se registraron a las afueras del supermercado Sabor Tropical ubicado en West Palm Beach en Florida, cuando Danielle Mobley, madre de la niña de 9 años, guardaba en su automóvil las compras que había hecho.

En un momento de distracción, un hombre identificado como Demetrius Jackson, de 29 años, se acercó a la mujer e intentó arrebatarle su bolsa.

Cámaras de seguridad del establecimiento lograron captar el momento en que el hombre forcejea con la mujer hasta tirarla al piso.

De inmediato, la menor que se encontraba en el copiloto del automóvil, se baja y corre para comenzar a golpear a Jackson.

Aunque varias personas se acercaron al ver el alboroto, el hombre tiró a la menor e intentó huir con la bolsa de la mujer, sin embargo, la niña lo persiguió por varias cuadras hasta que un policía logró detenerlo.

Después de este acto de valentía, Journee Nelson fue honrada por la policía de West Palm Beach.

No recomendaría que se enfrente a un individuo así, pero en el fragor del momento suceden las cosas… Apuesto a que se sorprendió cuando ella lo golpeó directamente en la cara, porque definitivamente se puede ver en el video que él no esperaba eso y que sus acciones fueron el momento perfecto en esa situación en particular y creo que ella lo golpeó bastante fuerte”, destacó el jefe de la policía de West Palm Beach, Frank Adderley.