Aceptando que participó en un grave accidente y descartando que la condena de 110 años de prisión lo lleve a tomar decisiones que atenten contra su integridad, Rogel Lázaro Aguilera Mederos reclamó que a los asesinos los condenan 40 o 45 años y a él, por un accidente no premeditado, de por vida.

En entrevista con Actualidad Radio, el joven de 25 años agradeció el apoyo de "todo el mundo" y descartó que vaya a tomar malas decisiones sobre su vida.

"Las personas tienen que estar tranquilas, yo no me voy a suicidar, porque me han escrito personas diciéndome que no atente contra mi vida, que hay una segunda esperanza", afirmó el joven cubano que emigró a Estados Unidos para superarse.

¿Qué hizo Rogel Lázaro Aguilera Mederos?

El 25 de abril de 2019, el trailero cubano manejaba un tráiler cargado de madera por la interestatal 70 en Colorado, cuando de pronto se quedó sin frenos.

El tráiler volcó y tiró la carga sobre toda la carretera, provocando que al menos 26 autos se incendiaran y cuatro personas fallecieran.

Según las autoridades, que le fincaron más de 40 cargos, Rogel Lázaro Aguilera Mederos cometió una cadena de errores, es decir, pubo haber hecho más para haber evitado la tragedia.

Las autoridades aseguran que pudo haber usado una rampa para camiones fuera de control, pudo haber salido de la carretera, pues había campos de hierba o conducido hacia la parte divisoria de los carriles, pues había terracería.

¿Por qué 110 años de prisión contra Rogel Lázaro Aguilera?

La condena de 110 años de prisión se debe a que le cargaron 41 delitos, por lo que la suma por cada uno de ellos lo llevó a quedarse de por vida en la cárcel.

Presuntamente, según el juez, la sentencia por cada uno de los delitos fue la mínima. El principal delito es homicidio vehicular.

'A los asesinos 40 años y a mí de por vida'

El joven Rogel Lázaro Aguilera cuestionó a los tribunales por la máxima condena en su contra de 110 años de prisión.

El cubano afirmó que nunca intentó hacerle daño a nadie, además durante el juicio se comprobó que fue un accidente no premeditado.

"Si todo el mundo se fija por mis cargos y mis años, estamos hablando de un asesino, aquí a los asesinos les dan 40 años, 45, y a mí me metieron de por vida en prisión", lamentó el trailero.

La madre del joven, Oslayda Mederos, afirmó que desafortunadamente las familias de las víctimas no le otorgaron el perdón a su hijo, lo que complica el caso de su hijo.

"Allá arriba hay un Dios que sabe toda la verdad y nunca quise hacerle daño a nadie", señaló Rogel Lázaro Aguilera.

En tanto, que más de 3 millones de personas han firmado en change.org para que las autoridades indulten al joven cubano o pueda obtener una reducción de la sentencia.

(Con información de Telemundo)

