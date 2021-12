¿Las víctimas o la estricta justicia? Es el dilema que ha provocado la sentencia de 110 años de cárcel para el trailero cubano Rogel Lázaro Aguilera Mederos, causante de la muerte de cuatro personas en un accidente carretero el 25 de abril de 2019.

Luego de que se conociera la sentencia, para algunos calificado como desproporcional, millones de personas se han sumado con su firma en change.org para pedir haya un acuerdo o incluso indulto para el joven de 23 años, condenado prácticamente a morir en prisión.

Los argumentos de quienes lo defienden es que Aguilera Mederos no tiene ningún historial criminal ni de manejo que lo pueda incriminar o hacer que su condena sea la máxima que se pueda otorgar por homicidio vehicular.

Sin embargo, las autoridades y el tribunal del condado de Jefferson sentenciaron de por vida al joven cubano porque presuntamente pudo haber hecho más para evitar la tragedia que dejó 4 muertos, 20 lesionados y 26 vehículos incendiados.

El accidente dejó 4 muertos y 20 lesionados, además de 26 autos incendiados en Colorado. Foto: Tomada de video.

Rogel Lázaro Aguilera Mederos y la cadena de errores

Una cadena de errores, según las autoridades, provocó que Aguilera Mederos tuviera el accidente. No usó una rampa para camiones fuera de control, no salió de la carretera a pesar de que había campos de hierba o no manejó hacia la línea divisoria de carriles que era de terracería.

"Me estoy muriendo. Es difícil vivir con este trauma. No puedo dormir. Estoy pensando todo (el tiempo) en las víctimas. Este fue un accidente terrible, lo sé. Asumo la responsabilidad, pero no fue intencional. No soy un criminal", aseguró entre lágrimas durante la audiencia ante el juez el pasado lunes 13 de diciembre.

Sus súplicas no fueron escuchadas. Aunque los fiscales reconocieron que el accidente no fue premeditado. No obtuvo una menor condena de los tribunales, por lo que aplicaron la ley estrictamente.

No tiene antecedentes en contra Rogel Lázaro Aguilera Mederos

Contrario, las lágrimas de suplicio del joven cubano han hecho eco en change.org, donde hasta este viernes 17 de diciembre más de 3 millones de usuarios han firmado para que le otorgen el indulto o una conmutación.

"Había cumplido con todas y cada una de las solicitudes de los tribunales del condado de Jefferson y de los investigadores del caso. Ha pasado todas las pruebas de drogas y alcohol que se le dieron, incluida una prueba química. Este accidente no fue intencional ni fue un acto criminal por parte de los conductores", señala la petición en change.org.

La petición en change.org suma más de 3 millones de firmas. Foto: change.org

En aquel 25 de abril de 2019, Aguilera Mederos conducía su tráiler cargado de madera por la interestatal 70 en Colorado cuando se quedó sin frenos. La escena era un desastre, la carga de madera esparcida por todos los carriles y un gigante incendio se veía a varios kilómetros. Veintiséis autos fueron alcanzados por el fuego que provocó la volcadura del tráiler. El joven manejaba a 85 mph, es decir a 137 kilómetros por hora, cuando la velocidad permitida era de 75 mph.

A la campaña de apoyo a favor del joven cubano, se ha sumado el diario Denver Post, que publicó una editorial para informar que solicitaron al gobernador Jared Polis inicie un proceso para una revisión de clemencia que pueda reducir la sentencia o algo más razonable.

HLL





Las noticias de AM en

Síguenos