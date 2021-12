El 25 de abril de 2019, el trailero cubano Rogel Lázaro Aguilera Mederos manejaba su tráiler cargado de madera, iba por la interestatal 70 en Colorado. Una tragedia se aproximaba.

El trailero, quien fue sentenciado a 110 años de prisión, no pudo hacer nada para evitar una tragedia que dejó cuatro muertos y 26 autos incendiados. La zona del accidente era todo un desastre.

Según Aguilera Mederos, su unidad pesada se quedó sin frenos y no pudo evitar la tragedia.

Aunque autoridades, que le fincaron 20 cargos en octubre pasado, incluido homicidio vehicular, señalaron que el joven de 23 años pudo haber hecho más para evitar la tragedia.

El choque en cadena y las explosiones pudieran haberse evitado, según las autoridads, si el joven no hubiera ignorado una rampa para camiones fuera de control, si se hubiera salido de la carretera entre los campos de hierba o conducido hacia la parte divisoria de los carriles en el que había terracería. Por lo tanto, tomó malas decisiones.

El joven recuerda con angustia la escena. "Estoy llorando todo el tiempo, lo pienso y tengo flashbacks", señaló el joven cubano a la cadena de noticias CBS 4 tras conocer la condena el lunes 13 de diciembre.

El cubano asegura que no pudo hacer más, pues los frenos le fallaron. El tráiler lo conducía cargado con madera a una velocidad de 85 mph, es decir, a 137 kilómetros por hora, cuando la permitida es de 75 mph.

"Me estoy muriendo. Es difícil vivir con este trauma. No puedo dormir. Estoy pensando todo (el tiempo) en las víctimas. Este fue un accidente terrible, lo sé. Asumo la responsabilidad, pero no fue intencional. No soy un criminal", aseguró entre lágrimas durante la audiencia ante el juez.

Aunque la Fiscalía reconoció que el joven no provocó el accidente intencionalmente, recalcó las malas decisiones que tomó antes de la tragedia.

El juez lo condenó a 110 años de cárcel y ordenó a los abogados del joven a presentar una carta de reivindicación de daños a cada una de las víctimas, la cual se limita a la parte monetaria para gastos funerarios.

En total el accidente dejó 4 muertos y 20 lesionados.

(Con información de CBS)

